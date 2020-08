Pedro Azael, mucho más que una canción...

El cantante Henry Gorgona detalló aspectos de su amistad con el recién fallecido compositor Pedro Azael.

Confieso que no sé por dónde empezar. Hablar de Pedro Azael y la inmensa figura que representa para la música de Panamá y el mundo, y de su impronta, es todo un reto inclusive para alguien como yo que lo conoció por más de 40 años.

Publicidad

Si hablamos de su obra inmortalizada por íconos de la salsa como Frankie Ruiz, Jerry Rivera, Rubén, Gilberto, Cheo, Andy Montañez y más recientemente por Roberto Roena con “Como te hago entender” también grabada por mi Diva favorita “la Zisópulos”, entre otros, podría cerrar ahora mismo este escrito, pero es que Pedro era mucho más que una canción, era el tipo que siempre tenía una respuesta intelectual y filosofal a todo, era una especie de Osho criollo entre otras cosas; su olfato de pitbull para descubrir talentos, y canciones para esos talentos era agudo.

En Panamá somos muchos los que tuvimos la fortuna de encontrarnos con él en nuestros inicios, esa camada de artistas de los 80´s tal vez sin Pedro no hubiésemos logrado gran cosa o dicho como es, nada.

En mi caso particular llegue a él con tan solo 20 años llevado de la mano de otro monstruo sagrado, el Maestro Toby Muñoz, y Pedro casi de inmediato me arropó con el manto de una agrupación que manejaba: The Sindicat, una banda residente, exquisita y de las mejores del país contratada por el Hotel El Panamá de martes a sábado. “Trueno” me llamaba, y me rebautizó como Henry -ese nombre, Adolfo Enrique no es comercial- decía.

Me permitió compartir sus apartes con Armando Manzanero, Cheo Feliciano y Braulio, y como cantante llegó a realizar hasta dos shows por noche cubriendo un circuito de bares en una noctámbula y deliciosa Panamá ochentera.

Luego se tornó en casi el emperador de los Festivales OTI, todos los cantantes del momento querían interpretar sus canciones, eso era casi boleto fijo a ganador, eran los tiempos en que ya empezaban a grabarle artistas internacionales. No tuve la fortuna de ser el jinete de ninguno de sus temas festivaleros, pero si tuve el gran honor de contar con sus canciones en mi primer larga duración y de paso siempre, siempre con su afecto y profunda amistad a pesar de que la distancia se interpuso al mudarse con su familia a Hialeah, a finales de los 80's.

Hoy, Pedro, se ha inmortalizado tu nombre, no lo buscaste, sé que no, tu muerte te ha consolidado en un verdadero ícono de nuestra cultura, una de las figuras más representativas de la clase artística panameña, un referente indiscutible de nuestra canción, ahora ya nunca te irás.

Ha sido un verdadero honor el que me hayas dispensado con tu amistad y cariño…Que tu viaje sea apacible, vuela alto Maestro, vuela alto. Una ovación de pie para ti…