¡Periodista muere por Covid!

El periodista Alexis Correa murió ayer a causa del Covid-19. Su colega y amigo Edwin Ávila, escribió una nota recordándolo.

Gracias Alexis.

Les cuento que mi vida periodista inició con el hoy fallecido, amigo y colega Alexis Correa. Estudiando periodismo en la Universidad de Panamá, me vio jugando fútbol en la liga interna de la Facultad de Comunicación Social de la UP y me ofreció jugar para la selección de Canal 11 en la liga de medios de Comunicación y le dije que me parecía bien, pero que también me ayudara a realizar prácticas en Canal 11 y conocer sobre el mundo de la Comunicación. Le habló a Gerardo Maloney director en ese momento y así fue.

Desde ese momento nuestra relación se fortaleció, me enseñó sobre las cámaras, la edición y la redacción. Todo en El programa Deportes para Todos un espacio único en la televisión panameña donde se le daba oportunidad a todo tipo de actividad deportiva del barrio, disfruté mucho esa experiencia y así Alexis Correa me permitió darme cuenta que estaba en el camino correcto.

Era una persona muy alegre, no perdía oportunidad para hacer bromas y tratar de facilitar el deporte que era su pasión, el fútbol. Compartimos muchas copas en la liga Sólo periodista, en la liga interna de la Facultad de Comunicación y en la de medios de Comunicación. Me hizo parte de su familia a quienes hoy les extiendo mi sentido pésame y deseos de paz y fortaleza en esta travesía.

Dios te reciba amigo Alexis, papapitufo como muchos le decían, luchaste contra el Covid como lo hacías en la cancha de fútbol, nunca te rendiste, al final ganamos. Nunca te olvidaremos. Gracias Alexis.