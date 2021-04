El Gerente de la Caja de Ahorros, Andrés Farrugia, ha renunciado. La razón es haber sido repudiada su decisión de abrir una cuenta al ex presidente de la República, Ricardo Martinelli. Algunos juristas reprueban a Farrugia, el no haber tomado en cuenta que el ex mandatario es una persona políticamente expuesta, de lo cual señalan como muestra su prisión preventiva en Estados Unidos y Panamá por supuestos delitos de lavado, de los que sin embargo, no ha sido condenado. Hay otro proceso pendiente por supuesto espionaje telefónico y quizás otras causas, todas vinculadas a su gestión política como mandatario.

Sin embargo, Martinelli, antes que político fue y sigue siendo un exitoso y acaudalado empresario. Llegó siendo un magnate a la presidencia y se retiró igual de magnate. Lo demás, es especulación y objeto de investigaciones, si alguna. Yo no votaré por él, pero es decisión que nada influye en este análisis.

Publicidad

Hay prácticas y reglamentos bancarios que obligan a hacer riguroso escrutinio de los clientes o aspirantes a serlo, para asegurar que no se trate de personas que laven dinero producto de delitos. En general, nuestros bancos son necios y bobos, cuando se niegan a abrir cuentas o prestar servicios a sujetos de esa denominación, extendiendo su efecto a los parientes o cercanos al cliente real o potencial.

En estricto Derecho, no hay ningún fundamento para denegarle servicios a una persona, si no ha sido condenada de manera firme por delito de blanqueo o correlacionado o si no puede acreditar el origen de sus haberes. Cualquier negativa en ese sentido sería discriminatoria e inconstitucional, siendo que los bancos están obligados por licencia estatal a servir al público, sin consideración a subjetividades, tales como que me cae mal, color de piel, sexo, nacionalidad, política y otras.

Podrían ser razones financieras objetivas, pero es otra cosa. Martinelli, ni siquiera es un sujeto políticamente expuesto. Por el contrario, los siete millones que pidió depositar en la Caja de Ahorros, un banco estatal de modesto perfil, puede incluso verse como un ejemplo, digno a imitar por otros grandes capitalistas panameños con inversiones en el extranjero. Puede incluso verse como un gesto patriótico; el país está sediento de inversión extranjera.

Por otra parte, mal puede ser políticamente expuesto por lavado, si el monto del depósito provino de la venta de una propiedad en Estados Unidos y su producto pasó el escrutinio del Banco Central de ese país, previo a su transferencia a Panamá. O se prefiere acaso que la cuenta se abra en Suiza, la Isla del Hombre, Mónaco o el Banco Industrial de China. ¿Qué clase de país abierto a inversiones somos, que los nacionales tienen vedado repatriar haberes en el extranjero?