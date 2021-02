Piden abrir a más sectores diálogo de la CSS

El colectivo "Repensando Panamá", integrado principalmente por empresarios, miembros del Partido del Pueblo y antiguos funcionarios de alta jerarquía, solicitó al gobierno panameño que el actual Diálogo Nacional por la Caja de Seguro Social se abra a más sectores del país, y que elimine las actuales restricciones que a su juicio impiden tratar de forma integral los problemas de la institución.

El llamado de este colectivo se da en momentos en que la quiebra respira en la nuca del programa de pensiones, debido a la insuficiencia de las reformas al régimen de seguridad social que se pusieron en marcha en 2005, y más recientemente al golpe que han recibido las arcas de la CSS por la crisis económica derivada de la pandemia del Covid-19.

El gobierno de Laurentino Cortizo ha convocado un nuevo diálogo para establecer medidas que recapitalicen el fondo de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), pero varios sectores del país consideran que no se han invitado a suficientes protagonistas.

"Consideramos que un esfuerzo nacional serio para salvar la Caja de Seguro Social debe partir de un diálogo abierto, democrático y sin condiciones que pueda evaluar objetivamente todos los programas de la institución, que permita dimensionar cada uno de sus problemas y desafíos y proponga soluciones efectivas", afirman los de Repensando Panamá.

A juicio del grupo, el diálogo debe "conducir a compromisos y acciones que propicien una máxima cobertura de la fuerza de trabajo; minimicen y sancionen la evasión en el pago de las cuotas obrero-patronales; aseguren la contribución financiera que le corresponde al Estado; provean a la institución de una gobernanza y administración eficientes y transparentes, ajena a la política partidista; aseguren un manejo que permita inversiones seguras y redituables de sus activos y reservas, y concierten un programa de pensiones sostenible..."

De igual forma, creen que el diálogo debe brindar la oportunidad a la sociedad panameña de repensar su futuro para debatir más ampliamente sobre el cumplimiento de la obligación constitucional del Estado de brindar protección y seguridad social a todos los panameños.

"Alrededor de la mitad de la fuerza de trabajo no cotiza a la Caja de Seguro Social, está fuera de las redes de protección institucional y no percibirá en el futuro una pensión contributiva. Y aunque muchos de ellos reciben los beneficios de algunos subsidios, esas asignaciones no son parte de una política coherente de protección social ni son suficientes ni sostenibles en el largo plazo".

"Abogamos por un diálogo que conlleve a reducir efectivamente las brechas de desigualdad y pobreza que persisten en nuestro país como consecuencia de la irresponsabilidad política imperante durante las últimas décadas".