Piden ayuda para señora que duerme desnuda sobre tumbas del cementerio de David

Tremenda sorpresa se llevaron familiares de algunos difuntos cuando asistieron al cementerio municipal en el distrito de David, en la provincia de Chiriquí y observaron una mujer desnuda durmiendo sobre las tumbas de algunos difuntos.

Hasta ahora se desconoce quién es la señora que totalmente desnuda se pasea por el cementerio. Según algunos testigos, la tumba que más frecuenta es la de un difunto de nombre Jacobo Sittón.

Una testigo quién pidió reserva de su nombre dijo que captó con su celular el momento en que la mujer desnuda estaba acostada encima de una de la tumbas como si estuviera en su casa, que incluso hay momentos en los que llora. Se desconoce si es familiar del mencionado difunto.

"Escucho cómo habla sola; es evidente que tiene problemas, se quita totalmente la ropa y se acuesta en la tumba, porque es plana. Lo hace placenteramente, lo que me llama la atención es que las autoridades no hacen nada. Escuché que la han sacado, pero nuevamente ingresa, no está bien que ella esté así en este lugar. Deben conseguirle ayuda, hago un llamado a las autoridades municipales y al Minsa principalmente", expresó la ciudadana.

Según se ha informado, la dama lleva más de una semana de frecuentar el camposanto y en reiteradas ocasiones ha sido sacada del lugar por unidades policiales; sin embargo según se indicó debido a su condición de salud es dejada en libertad y una vez más ingresa al lugar.

Se calcula su edad entre los 45 y 55 años.

Familiares de los difuntos piden a las autoridades la intervención ya que incluso la dama puede mostrarse agresiva ya que tiene problemas psiquiátricos.