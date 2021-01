Piden denunciar incumplimiento de contratos habitacionales de interés social

El gerente general del Banco Hipotecario Nacional (BHN), Gean Marc Córdoba, exhortó a la ciudadanía a presentar sus denuncias por irregularidades por incumplimiento de los contratos en los proyectos habitacionales de interés social, que son administrados por la entidad.

Detalló que los ciudadanos pueden colocar las denuncias a través de las siguientes opciones: página web en la sección de denuncias, redes sociales @bhnpanama y a través de las líneas telefónicas 502-0000 ó 502-0001.

Publicidad

“Nuestra misión es velar por el buen uso de los bienes del Estado, por lo que no vamos a permitir que personas inescrupulosas se aprovechen de propiedades ajenas, debido a que las soluciones habitacionales entregadas por el Gobierno Nacional son para familias que necesitan un hogar y no para que lucren de las mismas”, expresó el gerente.

El fin de semana, la morgue hospitalaria se quedó sin espacio para guardar los cuerpos de nueve personas fallecidas por COVID-19, siendo necesario pedir auxilio a una funeraria privada.https://t.co/W4iQdr1ncL — Diario Critica.Pa (@criticaenlinea) January 11, 2021

Córdoba detalló que el departamento de Cobros ha realizado inspecciones en diversos proyectos en la Ciudad de Panamá, y en las provincias de Herrera, Colón y Chiriquí donde han girado citaciones y anulaciones de las soluciones habitacionales, constatando que son subarrendados en su mayoría a extranjeros a un costo de 300 a 500 balboas mensuales”, expresó Córdoba.

Adicional, con los operativos de puerta en puerta se han identificado apartamentos o viviendas abandonadas que son reportadas al departamento de Bienes Reposeídos del BHN y son cerrados con puntos de soldaduras en ventanas y puertas para evitar que los invadan.

El gerente del BHN, recalcó que el personal de Cobros continuará con las inspecciones en las obras de interés social que son administradas por la entidad, a fin de estar vigilantes del uso que les dan los propietarios y de no ser así, serán sancionados o se les anulará el contrato ante el incumplimiento de las cláusulas.

Disclaimer: El contenido de este correo es confidencial y puede ser objeto de acciones legales. Es dirigido solo para el o los destinatarios(s) nombrados anteriormente. Si no es mencionado como destinatario, no debe leer, copiar, revelar, reenviar o utilizar el contenido de este mensaje. Si ha recibido este correo por error, por favor notifique al remitente y proceda a borrar el mensaje y archivos adjuntos sin conservar copias.