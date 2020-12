Piden hacer audiencias y otros trámites legales a través de plataformas virtuales

Frente al aumento de casos y muertes de abogados a raíz de la COVID-19, gremios de los profesionales del Derecho le solicitarán al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Luis Ramón Fábrega, y al procurador de la Nación, Eduardo Ulloa, eliminar algunos trámites legales que consideran innecesarios y que los exponen a este mortal virus.

Alfredo Vallarino, presidente de la Asociación de Abogados Penalistas de Panamá (AAPP), indicó que la próxima semana los dirigentes de los diversos gremios de juristas de Panamá sostendrán una reunión muy amplia, ya que hay decenas de sus colegas que han fallecido por la COVID-19.

Publicidad

“Nos estamos muriendo. Magistrados. Van decenas y decenas de colegas y ciudadanía en general. Paren los términos judiciales, hagan audiencias por zoom (si hay que cambiar la Ley propongamos los cambios), notificaciones digitales, expedientes en la web. Basta ya”, manifestó Vallarino en su cuenta de Twitter.

El jurista agregó que es innecesario estar haciendo ese nivel de exposición para estar verificando expedientes, porque no se puede hacer una consulta telefónica, así como realizar algunas audiencias que no tienen ningún sentido, “solo porque no son capaces de suspender los términos judiciales en un momento dado o porque no son capaces de suspender una medida cautelar de firma periódica”.

“Le he pedido señor procurador que suspenda las medidas cautelares, hay señores mayores que no tienen necesidad de estar firmando, es innecesario, es una conducta que raya en lo irresponsable y lo criminal, porque se sabe que hay un riesgo de que puedan morir personas”, dijo el jurista.

Hay que indicar que a la fecha unos 25 abogados, aproximadamente, han perdido la vida a causa de la COVID-19.