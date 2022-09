Piden proceso jurídico con equidad e igualdad para Ricardo Martinell

Panamá- Miembros directivos del partido Realizando Metas anunciaron una concentración en la Plaza 5 de Mayo y caminata hacia la Corte Suprema de Justicia, para el próximo martes 20 de septiembre a las 4:00 p.m. ante persistencia del gobierno de perseguir a enemigos políticos como Ricardo Martinelli quienes deben utilizar los recursos para atender los problemas que aquejan a los panameños.

Una vez más el gobierno manipula los órganos del Estado relacionados con la justicia para alterar el resultado de las elecciones, "Cuando atentan contra Ricardo Martinelli" no atentan solo con un hombre, sino contra la democracia del país. "En Realizando Metas estamos firmes para defender los intereses de los panameños y para exigirle al gobierno que los recursos sean dirigidos a las obras que no terminaron, a combatir la delincuencia y a generar empleos" denunció Félix Moulanier, directivo y coordinador político de RM.



Las bases de Realizando Metas caminarán a la Corte Suprema de Justicia para exigirle a la jueza Baloisa Marquínez y a los magistrados que paren la persecución contra Ricardo Martinelli ante las pretenciones de inhabilitarlo porque ninguno tiene la capacidad de ganárselo en las urnas, señaló Moulanier.



Por su parte, el vicepresidente de RM, Francisco Ameglio, se refirió a la similitud de los 2 gobiernos anteriores por la falta de oportunidades y empleos a los panameños, el cierre de empresas y la actual situación que mantiene la CSS, cuestionó, además, la persecución contra Ricardo Martinelli, durante estos últimos 8 años.



Jamis Acosta, miembro de la Junta Directiva y del equipo de defensa del exmandatario se refirió a la arbitrariedad de que nuevamente es objeto Ricardo Martinelli: "Este lunes inició otro proceso chimbo y arbitrario a través del cuestionado juzgado, exclusivamente, para atender este caso". Martinelli goza del Principio de Especialidad y estamos preparados para hacer valer sus derechos en este proceso en el que él no tiene ninguna vinculación.

Conferencia de prensa de Realizando Metas

