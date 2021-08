Pineda se disculpa con Broce

El diputado Raúl Pineda se disculpó ayer públicamente por el incidente con su colega independiente Edison Broce protagonizado el miércoles durante una sesión de la Comisión de Presupuesto.

Pineda dijo que siempre apoya al sector popular, pero no debió alterarse. "Me disculpo ante Broce, no fue la forma adecuada".

Publicidad

El político de San Miguelito explicó que aunque en el fondo mantiene su posición, no fue la forma correcta y ojalá Edison Broce acepte mis disculpas, expresó Pineda. El diputado independiente -presente en la sesión- hizo un gesto de aceptación.

El incidente se registró cuando Broce cuestionó al director de la Ampyme, Oscar Ramos si los beneficiarios de los programas de emprendimiento eran graduados de secundaria. Pineda intervino luego y señaló que habían diputados alejados de la realidad que vive el país y que eran discriminatorios. Luego hubo gritos, manotazos en la curul y amago de más.