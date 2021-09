Pino: Aumentan delitos de violencia doméstica y ley de Política Criminológica

El Ministro de Seguridad Pública, Juan Manuel Pino anunció que impulsa elevar a ley, la Polítíca Criminológica, justo en momentos en que es cuestionado por las acciones de violencia en las calles y la percepción de falta de seguridad por parte de los estamentos que están bajo su paraguas.

Pino asistió a la Asamblea Nacional de Diputados, donde fue citado por la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia para que respondiera un cuestionario relacionado a los delitos contra el Orden Jurídico Familiar y el Estado Civil.

En medio de los cuestionamientos, anunció los esfuerzos para la Política Criminológica estructurada mediante Decreto Ejecutivo No. 260 de junio de 2006 se convierta en Ley de la República, para abordar el problema de la inseguridad e incidencia criminal.

Violencia doméstica, un problema social

Durante su comparecencia Pino mostró cifras en las que se revelaban que la Violencia Doméstica es el delito más denunciado en los primeros seis meses de este año, en el que se reportaron 8,765, lo que refleja un aumento del 18% con respecto al primer semestre del 2020 cuando la cifra era de 7,118. A este delito le siguen el maltrato al menor con 1,686 casos y el maltrato al adulto mayor con 171 denuncias.

Esta acción está dirigida a abordar el problema de la inseguridad e incidencia criminal para que se logre una estrategia coherente y coordinada entre las distintas entidades que intervienen en los procesos de prevención del delito, puesto que la inseguridad debe verse como un problema de salud pública

Cuestionado sobre la actuación del Ministerio de Seguridad para reducir esta situación, afirmó el Miseg y estamentos de seguridad participan en campañas de sensibilización y de prevención contra este flagelo social, además de brindar capacitación de especialista y charlas en coordinación con el Instituto Nacional de la Mujer y Organizaciones Civiles.

Mencionó la asociación con la plataforma tecnológica Crime Stoppers, para denunciar directa y anónimamente delitos o llamando al 104, una línea de alerta sobre posibles comisión de delitos.

También adelantó sobre el desarrollo de un Plan Piloto, a través de los celulares, denominado “Punto de Apoyo”, que enlaza audio y video directamente con el Centro de Operación Nacional (CON) y los Centros de Operaciones Regionales (COR) para su inmediata verificación.

Pino indicó que hay un incremento de un 39% comparando al año 2020, cuando se presentaron 979 denuncias versus el año 2021 con 1667.

Las respuesta textuales del ministro de Seguridad:

¿Considera usted que las medidas de confinamiento aprobadas por el Ministerio de Salud han influido en el aumento (en un 55%) de las denuncias por violación y (en un 67%) en el maltrato intrafamiliar a las mujeres, niños y niñas de nuestro País? ¿Qué acciones tiene presentes para hacerle frente a esta situación?

Respuesta: Según cifras del Ministerio Público, en el primer semestre del año 2021 se registraron 1,500 denuncias relacionadas con delitos de Violación, lo que representa un incremento del 42% en comparación con el año 2020, donde se registraron 870 denuncias durante el mismo periodo; sin embargo, al comparar estas cifras del año 2021 con el 2019, que registró 1,265 denuncias, la diferencia se reduce a un 16%.

Razón por la cual se deduce que en el año 2020 las medidas de confinamiento redujeron los reportes de casos de violación sexual en un 31%, porque había adultos responsables junto a los grupos vulnerables (niños, niñas, adolescentes y personas con discapacidad). En este sentido, el Ministerio de Seguridad Pública utiliza diferentes medios como: plataformas digitales, cuñas televisadas, radiales y medios impresos para prevenir e incentivar a la población en general para que denuncie este delito.

Hay que recordar que el año 2020 fue un año atípico, los efectos de la Pandemia y las medidas de restricción sanitaria, incidieron en la disminución de los casos de esta índole. Posteriormente con la reactivación económica en el 2021, se volvieron a incrementar los casos, ya que los adultos responsables de estos grupos vulnerables necesitaban recobrar sus empleos, teniendo que salir de sus hogares.

Es importante señalar que el Ministerio de Seguridad Pública procura la participación integral de otras instituciones de carácter social, cívico y Ministerial (MEDUCA, MIDES, SENNIAF, MEF) y otros, para trabajar mancomunadamente en la prevención y atención de este tipo de delitos.

Por otro lado, se ha continuado trabajando y reforzando al Servicio Policial Especializado en Violencia Doméstica y de Género de la Policía Nacional, creado en cumplimiento de lo establecido en el artículo 31 de la Ley 82 de 2013, que adopta medidas de prevención contra la violencia en las mujeres y reforma el código penal para tipificar el femicidio y sancionar los hechos de violencia contra la mujer

Actualmente se está trabajando en conjunto con el BID, por medio del Programa de Apoyo a las Políticas de Igualdad de Género fase II, con la finalidad de crear un plan de acción, a fin de reforzar en aspectos de docencia al Servicio Policial Especializado en Violencia Doméstica y Género.



6. ¿Qué medidas coordinadas con otras instituciones se han tomado para ayudar a las víctimas de violencia doméstica considerando que en el período 2021 ha sido el delito mayormente denunciado por encima del robo y el hurto?

Respuesta: Los estamentos de seguridad, teniendo en cuenta su rol de primeros intervinientes, trabajan en estrecha comunicación y colaboración con las instituciones involucradas en la atención y erradicación de estos tipos de delitos, llámese Ministerio Público, Instituto Nacional de la Mujer, SENNIAF, Órgano Judicial.

Podemos mencionar que, con el Ministerio Público, el Servicio Policial Especializado en Violencia Doméstica y de Género, mantiene comunicación diaria, respecto a las medidas de protección emitidas, a fin de ser comunicadas a los jefes de áreas policiales y estos le den el seguimiento que los casos requieren, al igual que trabaja en estrecha comunicación con el INAMU.

Cabe resaltar, que el Ministerio de Seguridad Pública tiene participación continua en el Comité Nacional Contra la Violencia en la Mujer (CONVIMU) y en la Red de Mecanismos Gubernamentales de Promoción de Igualdad de Oportunidades, ambas lideradas por el Instituto Nacional de Mujer.

Por otro lado, consideramos oportuno manifestar que el Ministerio de Seguridad Pública, el 20 de julio del presente año, firmó el Convenio Interinstitucional de Cooperación y Asistencia Técnica, con el Órgano Judicial, Ministerios Público, Instituto Nacional de la Mujer, Ministerio de Salud y la Defensoría del Pueblo, para la mejora de la defensa de las mujeres víctimas de violencia doméstica o de género, cuya unidad ejecutora es la División de Delitos Contra el Orden Jurídico Familiar y el Estado Civil, perteneciente a la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), quienes trabajan directamente con la Sección de Familia.

Esta división es el brazo auxiliar en las investigaciones que llevan los Fiscales de Familia, en los delitos que contempla el Título V del Código Penal.



7. ¿Qué seguimiento se les da a las denuncias presentadas ante las diferentes entidades en materia de seguridad?

Respuesta: El Ministerio de Seguridad Pública, una vez recibe por parte del Ministerio Público las medidas otorgadas a favor de las víctimas, las canaliza a través de las zonas donde residen éstas, ubicando su domicilio, brindando recorrido constante de prevención, proporcionando los números de la estación de policía más cercana; con la finalidad de agilizar cualquier ayuda inmediata, en caso de una agresión, hostigamiento, así como la aprehensión del victimario

8. ¿Qué problemas confrontan para aplicar la normativa ante cualquier delito o denuncias de los Delitos contra el Orden Jurídico Familiar y el Estado Civil (maltrato al adulto mayor, maltrato al menor y por violencia doméstica) en el Ministerio Público?

Respuesta: Entre las limitantes podemos mencionar:

 La falta de la denuncia efectiva por parte de la víctima ante las autoridades competentes.

 La no continuación del proceso, por parte de la víctima ante la autoridad competente, sin conocimiento del Ministerio Público.

 El no cumplimiento de la medida de protección por parte de la víctima al permitir que el agresor retorne al hogar, manteniéndose una medida de desalojo, sin la previa evaluación de la autoridad competente.

 La Movilidad a las áreas de difícil acceso, que limitan la atención oportuna a las víctimas.

 La posición de la víctima que, al momento de la aprehensión, tiende a defender al victimario, obstruyendo la labor de la unidad policial, aunque sabemos que la misma se encuentra en un ciclo de violencia doméstica, que genera trastornos de dependencia; por lo que en ocasiones tenemos que defenderlas hasta de ellas mismas.

9. ¿Qué políticas se están implementando para prevenir los Delitos contra el Orden Jurídico Familiar y el Estado Civil el (maltrato al adulto mayor, maltrato al menor y violencia doméstica) a nivel nacional y regional?

Respuesta: En referencia a la construcción de una estrategia para la prevención de la violencia hacia niños, niñas y adolescentes, son cuatro (4) los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que se toman en cuenta, tanto como referencia conceptual como para establecer intervenciones priorizadas que aporten a la consecución de los mismos, buscando garantizar la alineación entre las políticas, los programas nacionales y el compromiso hacia el cumplimiento de ellos.

Estos objetivos son los siguientes:

Educación de Calidad: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Insta a asegurar entre otras cosas, que todos los alumnos adquieran conocimientos para la promoción de una cultura de paz y no violencia.

Igualdad de Género: Promueve eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y niñas en los ámbitos públicos y privados, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación.

Paz, justicia e instituciones sólidas: Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional, y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos.

Trabajo Decente y Crecimiento Económico: Eliminar las peores formas de trabajo infantil y de aquí a 2025, poner fin al trabajo infantil en todas sus facetas.

El Ministerio de Seguridad Pública participa de manera activa, a través de la Red de Mecanismos Gubernamentales a nivel nacional, que busca prevenir estos flagelos, así en una de las recientes reuniones del Comité Nacional contra la Violencia en la Mujer (CONVIMU) conformado por 14 instituciones del Estado, donde se crearon dos mesas de trabajo, la primera para establecer una estrategia que mejore la ruta de atención a víctimas de violencia doméstica y género, y la segunda para la implementación de los brazaletes electrónicos.

La Fuerza Pública busca junto con otras instituciones del Estado, abordar la problemática de manera integral, a través de programas de prevención, acercamientos a la ciudadanía por parte de la Policía Comunitaria; de igual forma el Plan Piloto de Escuela para Padres, que se ejecuta en Altos de Los Lagos en Colón y Bocas del Toro, hasta cubrir la mayor cantidad de provincias del país, de manera presencial y a través de plataformas virtuales, buscando fortalecer el liderazgo dentro de la familia, influyendo de forma positiva, dado el alto porcentaje de hogares disfuncionales en el país.

Por otra parte, se mantienen activos y en desarrollo a nivel nacional, los programas de Desarrollo Humano que previenen el consumo de drogas, la violencia y la resistencia a las Pandillas (DARE – Familia y GREAT - Familia, Jóvenes Contra el Delito).



10. ¿Qué incide en la provincia de Darién con respecto a las estadísticas de los Delitos contra el Orden Jurídico Familiar y el Estado Civil y las denuncias recibidas (maltrato al menor de edad, como también contra la libertad e integridad sexual)? ¿Explique?

Respuesta: La provincia de Darién es la más extensa del país, con comunidades apartadas, así como áreas de difícil acceso que influyen en que las víctimas de este flagelo social no puedan acceder a la justicia; siendo otra limitante, la baja escolaridad y el excesivo consumo de bebidas alcohólicas.

Para una mejor comprensión procedo a explicar cada uno de estos factores a continuación:

La ingesta de Alcohol y consumo de Droga:

Un 93 % de los casos de Violencia Doméstica y al Maltrato al Menor está presente este factor como un inductor o detonante para la comisión de estos delitos Contra el Orden Jurídico y Familiar, además es el factor más influyente que promueve la irresponsabilidad para el no cumplimiento de los deberes familiares y se constituye como un factor común y cada vez más presente en los casos Contra la Libertad e Integridad Sexual.

Crisis Familiar por Problemas Económicos:

Este factor es un producto del desempleo y la inflación que se convierte en un detonante de los conflictos familiares generando riesgos y oportunidades para lo comisión de delitos Contra el Orden Jurídico y Familiar en la modalidad de violencia domestica e influye en el no Cumplimiento de los deberes familiares.

Con un aumento de un 20% hasta agosto del 2021 versus el 18.5 % hasta septiembre del 2020, el cual representa un aumento del 2.5 % del desempleo producto de la pandemia mundial por el Covid-19 que afecta nuestro país. Esto se transforma en falta de solvencia económica familiar para satisfacer las necesidades en el hogar, generando el estrés y conflictos.

La falta de acceso a la educación:

Al ser una provincia tan extensa, con grandes distancias entre las comunidades, se dificulta la posibilidad de acceder a los centros educativos que generalmente se ubican en áreas más céntricas. Aunado a esto, los altos niveles de deserción escolar, provocada por diversas situaciones que pueden ser de tipo familiar, social o económico afectan de manera negativa en el estudiante y no le permiten continuar con su formación.

Evidentemente, esta situación deriva en personas que, al no contar con una formación académica elemental, no cuentan con las herramientas para poder denunciar hechos de violencia o cualquier delito del cual puedan constituirse en víctimas.



11. ¿Cuál es la situación de las mujeres víctimas de violencia doméstica, frente a la seguridad y protección que deben ofrecer las entidades de gobierno?

Respuesta: Debemos recordar que el flagelo de la violencia doméstica debe ser atendido de una manera integral desde la competencia de cada una de las instituciones que deben garantizar la protección de la víctima.

En este sentido, el Ministerio de Seguridad Pública cumple su rol auxiliar con las autoridades competentes, para lo cual capacita de forma permanente a su personal a nivel nacional para poder brindar la orientación, atención y protección que toda persona requiera en un momento determinado.

Aunado a ello, también se les brinda capacitación respecto a cómo identificar acciones de violencia en su contra, cómo actuar y a dónde acudir en caso de ser víctimas de violencia doméstica.

Estas acciones buscan empoderar a la mujer en el ejercicio y reconocimiento de sus derechos por parte de las autoridades.



12. ¿Cuál es el tiempo de respuesta para las personas que presentan denuncias de los Delitos contra el Orden Jurídico Familiar y el Estado Civil (violencia doméstica, maltrato al menor o contra la libertad e integridad sexual)?

Respuesta: El tiempo de respuesta de la fuerza pública es inmediato. Puesto que, teniendo en cuenta su rol de primeros intervinientes, una vez la víctima, a través de cualquiera de los mecanismos que existen, líneas telefónicas y tecnológicas con las contamos, ponga en conocimiento de la ocurrencia de hecho punible, las unidades acuden al lugar y realizan el procedimiento correspondiente, como lo es la elaboración del formulario de primer interviniente o de flagrancia, según sea el caso, separar a la víctima de su agresor, realizar las coordinaciones respectivas con el Ministerio Público, llevarlos a recibir la atención médica correspondiente y elevar el caso a la autoridad competente.

El Ministerio Público al otorgar medidas de protección a las mujeres víctimas de violencia doméstica, éstas son enviadas a los estamentos de seguridad, los cuales las canalizan a las zonas donde reside la víctima, ubicando la residencia de la misma, brindando recorrido constante de prevención, proporcionando los números de la estación de policía más cercana; con la finalidad de agilizar cualquier ayuda inmediata, en caso de una agresión, hostigamiento, así como la aprehensión del victimario.



13. ¿Existen programas dentro de la entidad que usted dirige, para atender a la población con discapacidad que vive en maltrato e incremento de los Delitos contra el Orden Jurídico Familiar y el Estado Civil (contra la libertad e integridad sexual)? ¿Explique?

Respuesta: El Ministerio de Seguridad Pública a través de la Oficina de Equidad de Género y Equiparación de Oportunidades (OEGEO), mantiene especialistas en este tema, para la atención de funcionarios y sus familiares, promoviendo así una política de inclusión.

En esa misma línea, la mencionada oficina ejecuta distintas campañas para concientizar y sensibilizar a nuestros colaboradores en temas de personas con discapacidad

De igual manera, se han formado unidades dentro de los estamentos de seguridad que poseen conocimiento del Lenguaje de Señas, idiomas y dialectos tomando en cuenta nuestra población indígena y que nuestra nación acoge a una población extranjera con diversos idiomas, para facilitar que los mismos puedan interponer las denuncias; al igual que una Policía de Niñez y Adolescencia preparada para atender situaciones en donde haya menores de edad involucrados.

Por otro lado, a fin de seguir los lineamientos establecidos en Ley 15 del 31 de mayo de 2016, que reforma la ley 42 de 1999, en la cual se establece la Equiparación de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, se han realizado adecuaciones de accesibilidad, para la población interna y externa que acude a nuestra institución, con condiciones de discapacidad, tales como rampas, estacionamientos, baños accesibles y elevador, con la finalidad de brindarles un servicio inclusivo adecuado.

Antes de culminar este tema, consideramos oportuno manifestar, que el Ministerio de Seguridad Pública participa activamente del Consejo Nacional Consultivo de Discapacidad (CONADIS), liderado por la Secretaria Nacional de Discapacidad (SENADIS).



14. ¿Diga el señor Ministro si tiene contemplado dentro de sus planes, estrategias y programas para prevenir el delito de homicidio de los grupos vulnerables como niños niñas y adolescentes, considerando que ha sido público el aumento de los delitos de esta naturaleza y la atrocidad de los mismos como el de la niña en Gualaca?

Respuesta: El Ministerio de Seguridad Pública a través de la Oficina de Prevención y Participación Ciudadana, ejecuta una serie de programas para evitar que esta población sea víctima de la delincuencia, algunos de estos programas son: Niños y Niñas Seguros, Jóvenes Contra el Delito, Educación y Entrenamiento en Resistencia a las Pandillas, Educación en Resistencia al Abuso de Drogas, Promotores Policiales en Prevención del uso Indebido de las Drogas.



15. ¿Como instituciones tienen algún plan de acción o estrategias frente a las denuncias presentadas de los Delitos contra el Orden Jurídico Familiar y el Estado Civil, (maltrato al adulto mayor, violencia doméstica y maltrato al menor en todas sus formas)?

Respuesta: Para el Ministerio de Seguridad Pública siempre han sido una prioridad los grupos vulnerables que se ven afectados dentro de los delitos enmarcados en esta normativa, razón por la cual siempre hemos apoyado las campañas que promueven su concientización y divulgación. Actualmente mantenemos comités interdisciplinarios con instituciones tales como: INAMU, SENNIAF, MIDES, Iglesias, Grupos cívicos, Centro de orientación y atención integral (COAI) y otros con la finalidad de abordar el tema de manera integral, continua y sostenible, frente a la comunidad en general.



16. ¿Existen medidas para garantizar la seguridad de las mujeres víctimas de violencia, familiares y testigos? Si existen, ¿Cuáles son?

Respuesta: Sí, existen las medidas para garantizar la seguridad de las mujeres víctimas de violencia doméstica, familiares y testigos; puesto que tal como señalamos en respuestas anteriores, en la mayoría de estos casos, la autoridad competente emite una medida de protección.



17. ¿Dentro de sus instituciones existen programas de tratamiento para agresores o causantes de los Delitos contra el Orden Jurídico Familiar y el Estado Civil, (maltrato al adulto mayor, maltrato al menor y violencia doméstica)?

Respuesta: El Ministerio de Seguridad Pública en conjunto con los Estamentos de Seguridad a través de las campañas de sensibilización y concienciación a la población en general, promueve la disuasión de la violencia doméstica a través de la denuncia de las víctimas; este trabajo se desarrolla de manera conjunta con las demás instituciones del Estado y Organizaciones no gubernamentales que promueven la cultura de paz y la sana convivencia en el núcleo de la sociedad que es la familia. Los agresores deben recibir el tratamiento psicológico y terapéutico a través de las instituciones que tengan a su cargo esta responsabilidad.

Es importante mencionar que todos los casos entrevistados en este Servicio Policial, se les abre un proceso como medida disciplinaria interna y aunando a esto son remitidos de manera inmediata al Departamento de Bienestar Policial y Familiar quien a su vez brinda la atención con su equipo multidisciplinario (psicología, trabajo social y Psiquiatría de ser necesario), donde se mantienen en los debidos programas de atención a pesar que el Ministerio Publico emita un archivo Provisional, el equipo idóneo brinda continuidad hasta culminar la atención necesaria.

18. ¿Qué relación existe entre el Ministerio de Seguridad, Procuraduría General de la Nación y la Policía Nacional frente a la problemática de los Delitos contra el Orden Jurídico Familiar y el Estado Civil (maltrato al adulto mayor, al menor, femicidio, violencia doméstica y la seguridad de los ciudadanos)?

Respuesta: El Ministerio de Seguridad Pública y sus Estamentos de Seguridad, como primeros intervinientes en estos delitos, a diario trabajan en conjunto con la Procuraduría General de la Nación; además, se mantiene comunicación permanente a nivel nacional, con la finalidad de dar cumplimiento a las disposiciones emanadas por el Ministerio Público, respecto al seguimiento de medidas de protección, primordialmente a través del Servicio Policial Especializado.

Por otro lado, el Ministerio de Seguridad Pública por medio de su Oficina de Equidad de Género y Equiparación de Oportunidades (OEGEO), y sus enlaces de cada uno de los Estamentos ha brindado, en conjunto con la Procuraduría General de la Nación, capacitaciones a nuestras unidades policiales en temas de Violencia Doméstica y de Género, con la finalidad de seguir trabajando de la mano para prevenir y combatir este flagelo.