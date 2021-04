Pino: El que cruza la línea no tiene retorno

Estas fueron las palabras del ministro de Seguridad Juan Pino, al referirse a las recientes acciones policiales en la que desarticuló al líder de una banda criminal.

“En menos de 2 años, la Fuerza Pública ha decomisado más droga que en los últimos 11 años, dando igualmente con la captura de un centenar de personas entre nacionales y extranjeros vinculados a este flagelo y que hoy están a órdenes de las autoridades competentes para su debido proceso”, indicó Pino.

Enfatizó el ministro que hay muchas cosas que hacer en materia de seguridad, que sumado a la pandemia se han tornado más difícil, pero eso no ha sido ápice para sucumbir ni bajar la guardia ante el hampa agregó.

Destacó Pino que precisamente hoy 14 de abril se conmemoran once (11) años de la creación del MINSEG, lo cual es un gran avance, ya que el crimen organizado no descansa en su afán por infiltrarse en todos los sectores de la sociedad, por lo que se hace indispensable fortalecer el sector de seguridad estatal.

Trascendió el titular de Seguridad, que Panamá no es lo mismo que hace 40 o 50 años atrás, con una población demográfica mucho mayor y una tecnología de punta que dicho sea de paso, se ha convertido en una de las principales herramientas empleadas por la narco mafia y los grandes emporios del crimen transnacional, que cada día multiplican sus riquezas a costa de narcotráfico, lavado de dinero, extorsión y trata de personas, entre otros delitos.

Subrayó que esta es una realidad mundial, no obstante Panamá está luchando contra estos flagelos, para cercar e impedir que esas redes criminales sigan utilizando nuestro territorio para trasegar sustancias ilícitas, armas ilegales tanto a nuestro país, como a otros confines.

Puntualizó Pino que los multimillonarios cargamentos de droga, lo cual es un duro golpe a las finanzas de estas organizaciones maléficas, la destrucción de miles de armas de fuego ilegales, el decomiso de millones de dólares en efectivo producto de diversos operativos y la aprehensión de nacionales y extranjeros por diversos delitos, es una muestra de que Panamá está dando grandes pasos hacia una fuerza pública más profesional y que se depura así misma, ya que cuando alguien que porte el uniforme y la placa de policía llegue a traicionar o violar su juramento de Servir a la Patria y se convierte en un delincuente más, lo que le espera son los barrotes de una cárcel fría y desolada, donde tendrá todo el tiempo del mundo para percatarse de su gran error.

