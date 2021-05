Pino rechaza negociación con pandilleros al inicio de Operación Caribe 2

El ministro de Seguridad, Juan Manuel Pino rechazó cualquier tipo de negociación con pandilleros de la provincia de Colón, durante el inicio de la Operación Caribe, que consiste en el reforzamientos del pie de fuerza de los diferentes estamentos de seguridad.

En una breve ceremonia, que se realizó en la base de Sherman del Senan, el ministro dejó claro que no va a hacer ningún contacto con ningún cabecilla de banda, pandillero, "yo no voy a negociar, porque el dolor de la familia, eso no se negocia".

También advirtió que los agentes que estén involucrados en actos ilícitos, serán separados de forma inmediata, porque no es una actitud aceptable.

A la fecha han muerto 49 personas por la violencia en Colón. El año pasado murieron por esta mal social, unas 98 personas.

Pino mostró el grupo de uniformados de la Policía Nacional, Servicio Nacional de Frontera y, del Servicio Nacional, que serán desplegados, en un intento de bajar los niveles de violencia que se registran en Colón.

Se incluyen unos 200 agentes, helicópteros, vehículos, drones, equipo de inteligencia.

Durante una breve intervención, el titular de Seguridad señaló "desde hoy la fuerza pública debe dar una clara muestra de que esta es una nación de ley y orden y que no permitirá que la criminalidad impere sobre el derecho de la mayoría, como lo es la paz y la seguridad".

Indicó que se usarán diferentes elementos para monitorear la provincia, como medios aéreos (drones), y otros, y que la población se sienta tranquila.

LEE TAMBIEN: Encuentran muerta a una pareja en Capira [Video]

Publicidad



Pino indicó además que "saldremos a las calles a realizar un trabajo con profesionalismo, alta moral y fe en Dios, como nuestro principal Líder en esta batalla contra el hampa y el crimen organizado.

Añadió que una de las acciones son puestos de control en batería 35, que comunica hacia las poblaciones de la Costa Abajo y Lago Gatún al igual que en la Costa Arriba en la Y de Nuevo Tonosi, que se divide hacia las áreas de las playas en el distrito de Portobelo. Otro de los puntos serán las poblaciones del distrito de Santa Isabel.

Ambas tendrán un área similar como al que se tiene en Guabala, con todos los estamentos de seguridad.

En los primeros cuatro meses del 2021 se han registrado un total de 47 homicidios, principalmente producto de luchas entre grupos rivales que operan en la provincia.

Hace dos semanas, el minsitro Pino indicó que el 80% de las personas asesinadas tenían prontuario delictivo.

Reitero que todo el problema, es la droga, en la que esta semana solo se confiscó media tonelada de drogas, en dos operativos.

En materia preventiva, se realizará el mundial del Barrio que se hará en Alto de Los Lagos y en otras comunidades, que involucre al joven, donde se le ofrezca una oportunidad de hacer deporte.