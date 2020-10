Poquito a poquito podemos volver a la playa

A partir de hoy se da la reapertura de más actividades económicas, turísticas, recreativas y culturales, sin embargo aún no hay fecha para la reapertura de las visitas a las playas.

La ministra Consejera de Salud, Eyra Ruiz anunció que si todo va bien, próximamente se estará evaluando la apertura de las playas.

Indicó que han visto cómo en todos aquellos países donde las playas abrieron de manera indiscriminada, los rebrotes fueron de tal magnitud que los países han tenido que volver a la cuarentena total.

La Doctora Ruiz manifestó que no pueden abrir todo de una sola vez de manera irresponsable y que se tenga que cerrar de vuelta, como ha estado ocurriendo en otros países.

"Preferimos ir nosotros de manera responsable, paulatina, haciendo las mediciones, viendo el comportamiento de la población que hasta el momento vemos que lo estamos haciendo bien", aseguró.

Según la funcionaria en este momento Panamá a nivel internacional está siendo vista por otros gobiernos, "de qué estamos haciendo para bajar el RT y la curva".

Dijo que el Ministerio de Salud tiene a todos sus inspectores en las calles evaluando restaurantes y le pidió a los empresarios que cooperen.

Además señaló que está optimista porque la capacidad hospitalaria en estos momentos está muy bien.

La ministra Consejera de Salud alertó que no es cierto que si te haces la prueba y sale negativa eres inmune al resto de los días o meses al virus.

Hizo un llamado a la población para que sigan las mismas medidas y el cuidado en casa. "He visto en algunas que no mantienen la burbuja familiar, llega un primo, vecino, una amistad de trabajo y todo el mundo se quita la mascarilla en la casa como si dentro de la casa es inmune todo el mundo, pero si hay alguién de tu casa que no es de tu burbuja familiar y todos se quitan la mascarilla, todos están en riesgo de contagiarse con el virus".