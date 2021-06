Por favor vacúnense, clama Cortizo

El presidente Laurentino Cortizo reiteró ayer en la comarca Guna Yala que no hay que bajar la guardia frente al Covid-19, porque aunque está optimista, recordó que en enero el porcentaje de casos diarios era de casi 30%, el cual se logró reducir a una cifra menor del 5%, pero que ahora está en 8%.

Destacó que, así como bajó, el índice de casos positivos, se puede disparar y es la población la única que se puede cuidar, por lo que solicitó a los habitantes de Guna Yala que acudan a vacunarse.

Publicidad

Cortizo sostuvo que la batalla contra el coronavirus no se ha ganado y si bien la economía y el turismo se recuperan poco a poco y las estimaciones de crecimiento del país son las más altas de la región, “son proyecciones que están en papel y, si no nos cuidamos, esas proyecciones no servirán para nada. ¡Por favor, vacúnense!”, insistió.