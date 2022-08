¡Por qué se cabreó Motta!

Las emociones se desbordaron ayer en la mesa única del diálogo provocando que el director del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), Carlos Motta, se levantara y se retirara molesto.

Todo inició cuando el dirigente magisterial Armando Espinosa cuestionó a Motta, preguntándole si era el gobierno o él como director del IMA, el que no podía garantizar la venta de los Productos Panamá en todas las tiendas y supermercados de Panamá...entonces estamos jodidos.

¡Revuelvo la mirada y siento espanto... Motta cree que a punta de feria va a acabar con el hambre que hay en Panamá. El director del IMA, es de Puerto Armuelles y no sabe que en su propio pueblo hay hambre!, expresó Espinosa.

¡Yo no vengo a pegar mentiras aquí... tenemos un equipo trabajando en la venta de los 36 productos... sería mentira decir que vamos a tener esos productos en los más de 14 mil negocios que hay en el país. Yo habló por Carlos Motta, el del IMA, no por el gobierno nacional!, exclamó el funcionario, quien lucía una gorra con las letras "Murciélago".

Allí intervino la facilitadora de la Iglesia, Elsy Lezcano de Fuentes señalando que sabía que estos momentos no son fáciles, por lo que le pedimos al señor Motta moderar la comunicación. Allí Carlos Motta estalló.

Se levantó de la mesa, empezó a meter sus documentos en una mochila, mientras la profesora Elsy Lezcano gritaba como 10 veces: ¡Señor Motta, no se puede ir, señor, señor, señor...! El director del IMA levantó ambas manos, como exclamando su hastío. Los integrantes del movimiento social le gritaban: ¡fuera, fuera!

La ministra y coordinadora del equipo de gobierno, Doris Zapata, ofreció disculpas a los integrantes de la mesa por el incidente.

“La actitud del compañero Motta no refleja realmente ninguna de la actitud de lo que nosotros que hemos estado en esta mesa por 32 días, hemos estado aquí compartiendo con los miembros de la alianza, creo que tampoco representa las instrucciones que hemos recibido del Ejecutivo”, sostuvo Zapata.

Más tarde, en un comunicado, Carlos Motta se disculpó por el incidente, que calificó de desafortunado y equivocado. Lamento el desagrado provocado, el cual no tiene justificación alguna, pero que sí se puede explicarse como consecuencia de la tensión acumulada luego de muchas semanas de trabajo sin descanso", manifestó.

El dirigente indígena Santiago Montenegro sostuvo que ante lo sucedido lo que corresponde es que Motta presente su renuncia.

Antes del incidente, Motta había dicho que habían realizado 16 ferias en la comarca Ngäbe-Buglé y que iban a establecer 9 tiendas permanentes del IMA y distribuir los productos en 378 tiendas y abarroterías del área comarcal.

Allí intervino el dirigente indígena Santiago Montenegro para exclamar que no querían ferias para hacer largas filas y perder tiempo. El pueblo quiere ir a los supermercados y tiendas y abarroterías a comprar los 72 productos que se pusieron en la canasta básica.

¡Cuál es el miedo! A quién le tienen miedo ustedes. Ese arroz que ustedes llevan allá a dónde lo compran . ¡Cuál es el miedo de presionar a las grandes empresas a que cumplan lo que está en un decreto!, reiteró Santiago.

Otro dirigente indígene le dijo a Motta que no fuera mentiroso y que dejara de marear.

Carlos Motta respondió que no venía a pegar mentiras, si es para pegar mentiras, yo prefiero poner mi puesto a disposición, porque yo no voy a venir a echarles cuentos a ustedes. Yo me llamo Carlos Motta, soy de Puerto Armuelles, no tengo que ver con los Motta ganaderos, ni con los de Copa.

El funcionario explicó que el arroz se le compra a todos los molinos del país. Ahorita mismo hay una escasez y el único molino que tiene arroz en el país es el de Arrossísimo de Nunzio Girlando. No estamos haciendo ni parches, ni curitas, sino una cosa bien hecha.

Motta confesó que el IMA no tiene capacidad para surtir a todos los negocios en Panamá. Ni siquiera Dicarina, Feduro y Tzanetatos que son las empresas más grandes de distribución pueden.

El director del IMA hizo además una revelación: ni siquiera el pollo nos lo quieren vender a nosotros; nos hicieron una excepción para vender en el área comarcal, agregó.

Ya con Motta fuera del escenario, el sindicalista Saúl Méndez y rescató lo del pollo y advirtió que ante lo dicho por el señor que se fue, el gobierno que tiene monopolio del poder en el Estado, debe promover una acción penal por acaparamiento.

Méndez advirtió que en el caso del arroz de primera que es subsidiado, pero que lo están vendiendo como especial, hay un peculado... un robo y por ende el Ministerio Público debe allanar molinos y ordenar detenciones por atentar contra la alimentación de los panameños.

