Positividad del Covid-19 se dispara a 6.2%; hoy reportaron 668 casos

Panamá- Cero defunción se reporta en Panamá en las últimas 24 horas a causa del Covid-19, por lo cual se mantiene la cifra de muertes acumuladas por la enfermedad en 7,405, al igual que el índice de letalidad, que es de 1.5%.

Para este miércoles el Sistema de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud (Minsa), detalló a través de su informe diario que se confirmaron 668 casos nuevos de SARS-CoV-2, luego de la aplicación de 10,688 pruebas, por lo cual la tasa de positividad se ubicó en 6.2%, una de las más altas en las últimas semanas.

Hoy el informe epidemiológico da cuenta que 4,657 contagiados mantienen la enfermedad activa y de esos 4,503 deben estar cumpliendo con su aislamiento obligatorio (4,359 en sus casas y 144 en hoteles hospitales).

Mientras que del total de activos, un total de 154 personas han requerido ser hospitalizadas, y de ellas 136 en salas y los 18 restantes en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) de diferentes hospitales a nivel nacional.

Al cierre de esta tarde, el Minsa contabilizó que de los 484,793 casos acumulados confirmados a la fecha, un total de 472,731 han logrado recuperarse tras padecer el SARS-CoV-2 y de esos 333 fueron dados de alta hoy.

La tarde de hoy el Ministerio de Salud (Minsa), confirmó dos nuevos casos de la variante ómicron en el país, corresponden a los seis sospechosos que se anunciaron el pasado lunes 20 de diciembre y cuyas pruebas estaban siendo analizadas genómicamente por el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (ICGES), con los cuales ya suman tres los casos con esta variante.

A la fecha, el Programa Ampliado de Inmunización (PAI), ya ha aplicado 6,193,744 dosis de vacunas contra la Covid-19, lo que significa que el 90.3% de la población de 12 años en adelante ya cuenta con sus primeras dosis y el 81.2% con segundas dosis.

Durante estos días de fin de año el Minsa mantendrá funcionando los puestos de hisopados ubicados en el Estadio Nacional Rod Carew y en el Estadio Emilio Royo, en la ciudad deportiva Irving Saladino de la siguiente forma: 24 y 25 de diciembre de 7:00 a.m. a 12:00 mediodía; del 26 al 30 de diciembre de 7:00 a.m. a 2:45 p.m.; el 31 de diciembre y el 1 de enero de 2022 de 7:00 a.m. a 12:00 mediodía.

La entidad le recomienda a la población hacerse una prueba rápida antes que antes de ir a visitar a sus familiares como medida de prevención y si tienen algunos síntomas, aunque estos sean leves, deben hacerse una prueba para descartar contagios por Covid- 19.

El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, informó que durante la Navidad y el Año Nuevo continuarán realizando diversos operativos en los establecimientos, en conjunto con la Fuerza de Tarea Conjunta con el objetivo de velar por la salud, seguridad de la población y que se cumpla con todas las reglas establecidas, tales como el aforo y los protocolos de bioseguridad.