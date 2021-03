Panamá registró ayer 7 nuevas defunciones y 445 casos por Covid-19 con una positividad diaria del 5%.

Los decesos a lo largo de la pandemia totalizan 6,042 y hay 350,665 contagios acumulados

Los casos activos suman 5,384. En aislamiento domiciliario se reportan 4,448 personas y 216 en hoteles. Hospitalizados en salas permanecen 622 infectados y 98 en cuidados intensivos.

Los corregimientos de Tocumen en la ciudad capital, Vista Alegre, Arraiján en Panamá Oeste y Juan Díaz y 24 de Diciembre, son los sectores con mayor número de casos positivos, según el informe del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud (MINSA).

Pacora, San Francisco, Alcalde Diaz y Ernesto Córdoba Campos en Panamá y Juan Demóstenes Arosemena también figuran en la lista.

Ayer el pediatra Infectólogo Xavier Sáez-Llorens vaticinó que era inevitable ver repunte de casos de Covid-19 en próximos días, pero espera que sea manejable y no otra avalancha que obligue a restaurar restricciones. Mientras no alcancemos 30-40% de vacunados, particularmente adultos mayores, la demanda hospitalaria será amenazada. No relajen la protección

En tanto el Programa Ampliado de Inmunización (PAI) reportó que desde el 20 de enero hasta ayer se han aplicado 309,324 dosis de la vacuna Pfizer.

El Ministerio de Salud (MINSA) reveló que del 9 de marzo de 2020 al 9 de marzo de 2021 ha contratado 3,323 personas en diversos cargos y tareas para la atención en la pandemia.

Las contrataciones corresponden a médicos, administrativos, enfermeras, técnicos en enfermería, estadísticos de salud, odontólogo, laboratoristas clínicos, promotores comunales.

Panamá Centro, Chiriquí, Panamá Oeste y Veraguas, son las regiones donde más se contrató personal para atender y desarrollar las distintas estrategias establecidas para la lucha contra la pandemia.