Positividad sube a 11.2%; presidente llama a población a vacunarse

El presidente Laurentino Cortizo Cohen llamó a la población a que acuda a vacunarse contra la Covid-19, esto debido al aumento de los contagios e incremento del porcentaje de positividad en el país, el cual para hoy es de 11.2%.

En Panamá se registran hoy 845 casos positivos nuevos y no se reportan defunciones en las últimas 24 horas. La letalidad se mantiene en 1.1%

La viceministra de Salud, Ivette Berrío, durante consejo de Gabinete advirtió que “el país no ha ganado nada” y pidió no bajar la guardia ante este aumento de casos en los últimos días.

Cortizo reiteró a la población que, para evitar las hospitalizaciones en salas y UCI, las personas que no tienen su esquema completo de vacunación deben acudir a los puestos de salud a colocarse su respectiva dosis contra el virus.

La cantidad de recuperados ascendió a 760,875 y en las últimas 24 horas se aplicaron 7,557 pruebas para una positividad de 11.2%.

Los casos activos suman 4,617, mientras que en aislamiento domiciliario se encuentran 4,543 personas, divididos en 4,530 en casa y 13 en hoteles. Los hospitalizados suman 74, divididos en 68 en sala y 6 en UCI.



Cuarta dosis

El Programa Ampliado de Inmunización (PAI) del Ministerio de Salud (Minsa) destacó que, en Panamá, desde que arrancó el proceso en enero de 2021, se han aplicado un total de 8,052,771 vacunas contra la Covid-19.

Esta semana, se comenzó a aplicar la cuarta dosis o segunda de refuerzo a mayores de 12 años con inmunosupresión y a los adultos de 50 años, particularmente los que padecen enfermedades crónicas.

La viceministra Berrío afirmó que “aprovechando la semana de vacunación en las América, equipos de enfermería visitarán casas para aplicar vacunas contra enfermedades a niños y adultos, entre las que se incluyen colocación de dosis contra la Covid-19”, añadió Berrío.

Acompañaron a la ministra en la presentación del informe de Epidemiología y de la semana epidemiológica la Dra. Melva Cruz, Directora General de Salud y la Dra. Lourdes Moreno, jefa nacional de Epidemiología del Minsa.

El Ministerio de Salud recuerda que Operación PanavaC-19 ha habilitado los centros de salud, puestos de salud, policentros, policlínicas, hospitales nacionales y regionales para que la población acuda a vacunarse contra la Covid-19.

