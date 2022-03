PRD se reúne con los rusos y plantean un Panamá neutral

El secretario general del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD), Pedro Miguel González se reunió con el embajador de Rusia en Panamá, Eugeny Boykov, en la sede del colectivo gobernante.

González alegó que Panamá debe mantenerse neutral, aparte que el Canal tiene un tratado de neutralidad. No podemos convertirnos en blanco de un ataque, añadió el perredista.

También alegó que el PRD propugna por la autodeterminación de los pueblos y la no injerencia de las potencias en los asuntos internos de los países y antes en los casos de Cuba, Venezuela y Nicaragua, propugnaron por soluciones democráticas y pacíficas por lo que en el caso de Ucrania, no es la excepción.

