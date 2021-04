PRD y Cortizo designarán6 magistrados de la Corte

El gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD) y el mandatario Laurentino Cortizo, designarán a seis magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, durante el actual periodo presidencial.

Cortizo adelantó que en este mes será la designación de dos nuevos magistrados a la Corte. Ya antes nombró a otros tres y le faltaría uno para completar los seis. El PRD también ha nombrado a los Procuradores de la Nación.

El mandatario anunció que este mes abrirá la convocatoria para escoger a dos nuevos magistrados, por lo que hizo un llamado a que los aspirantes cumplan con conocimiento en el tema de justicia y compromiso con el país, pero, sobre todo, que tengan carácter y no una columna vertebral hecha de gelatina

En cuanto al nombramiento de un nuevo procurador general de la Nación, el gobernante dijo que la "verdad no tengo ningún apuro en estos momentos. Tengo que ser sincero, el procurador suplente que tenemos en este momento, está haciendo su trabajo”.

Por fin el 12 ó 13 hará nombramiento en el Senniaf

En otro aspecto, informó que entre el lunes 12 o martes 13 de abril debe estar "decidiendo quién será la directora y subdirectora" de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia ( Senniaf).

Manifestó que ya entrevistó a tres personas que salieron de la selección que realizó la Junta Directiva de la Senniaf.

Queremos reabrir 400 escuelas

También explicó que el Gobierno aspira a realizar un proceso gradual de apertura de las escuelas, pero condicionado en tres requerimientos verificables: que cumplan con las medidas de bioseguridad aprobadas por el Ministerio de Salud; que cuenten con las infraestructuras necesarias que verifica el Centro de Operación Nacional Escuelas y la vacunación de los docentes.

Precisó que la meta es abrir unas 400 escuelas que cumplan con todos estos requisitos, pero también iniciar con un plan piloto de 50 escuelas de baja matrícula.

Sobre AstraZeneca, tengo la última palabra

Sobre la cuestionada vacuna de AstraZeneca, el jefe del Ejecutivo afirmó que será quien tome la decisión sobre esa adquisición y tendrá la última palabra.

Estamos en el proceso de observar lo que está pasando a nivel mundial, y analizar, yo todavía no he recibido por escrito recomendaciones que del equipo Salud, voy a esperar tener suficientes elementos para que la decisión que tome sea la más correcta posible, no vamos a tener ninguna movida que pueda afectar la salud y vida de los panameños", aseguró .

Cortizo destacó que que existe la posibilidad de poder conversar con otro laboratorio, para asegurar suficientes vacunas que sean seguras y eficaces, eso no se ha descartado, es más, está en la mesa en este momento".