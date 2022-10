Precandidato pide detención de magistrados electorales

El precandidato presidencial José Luis Galloway Logan, denunció ayer a los magistrados Eduardo Valdés, Heriberto Araúz y Alfredo Juncá y pidió a la Procuraduría de la Nación allanar el Tribunal Electoral y ordenar la detención de esos tres funcionarios.

Galloway, quien acumula 235 firmas para su candidatura, interpuso ante el procurador Javier Caraballo la denuncia por delitos contra la fe pública y abuso de autoridad, por las situaciones que se han registrado con las aplicaciones para lograr apoyo a las candidaturas a cargos de elección popular.

Yo he gastado la suela de los zapatos caminando para buscar firmas, pero he visto personas que no caminan y tienen miles de firmas...eso hay que investigarlo y los magistrados son los responsables del proceso electoral, expresó el abogado.

Estamos pidiendo que se allane el Tribunal Electoral con la finalidad que se recaben pruebas, porque hay peligro de destrucción de evidencias, añadió.

