Precandidato presidencial tira la toalla

El abogado Roberto Ruiz Díaz renunció a su precandidatura presidencial por libre postulación y su decisión ya fue comunicada al Tribunal Electoral (TE), y procederá a entregar un informe final de ingresos y gastos.

Ruiz Díaz apenas registraba 347 firmas. Ya antes había fracasado en un intento por revocarle el mandato al alcalde de Panamá, José Luis Fábrega. Además, se presentó como aspirante a magistrado del Tribunal Electoral.

El sistema como fue concebido, no está para utilizar una herramienta tan importante para la democracia, como lo es la libre postulación. La apertura malintencionada a qué personas inscritas en partidos políticos o que renuncien recién para hacerse con una de las candidaturas, provoca un desgaste innecesario para quienes no forman parte o no quieren formar parte de los partidos políticos", señaló Díaz.

