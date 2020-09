Â¡PrecauciÃ³n! MiÃ©rcoles de mucha lluvia con actividad elÃ©ctrica [Video]

Una mañana del miércoles muy lluviosa. Se registran lluvias y actividad eléctrica en diferentes puntos del país por el paso de la Onda Tropical #38.

Esta condición climática se mantendrá durante horas de la mañana.

El director de Sinaproc, Carlos Rumbo, a través de su cuenta personal de Twitter, indicó " la llegada al istmo de la Onda Tropical 38 genera inestabilidad, por lo que mantendremos lluvias de variada intensidad y actividad eléctrica. Sinaproc está en constante monitoreo ante cualquier situación de emergencia que se pueda registrar".

Los pobladores que viven en zonas inundables y propensas a deslizamientos deben estar en alerta y aplicar el plan de emergencia en caso de reportarse alguna incidencia.

Recomendaciones:

-Maneje con cuidado.

-NO cruces ríos ni quebradas; si observas el agua turbia no pases, las cabezas de agua son repentinas.

- No transites por vías anegadas.

- En carreteras y autopistas, disminuye la velocidad del Vehículo.

Onda Tropical

Una onda tropical u onda del Este en el océano Atlántico es un tipo de vaguada, es decir, un área alargada de relativa baja presión orientada de norte a sur. Se mueve de este a oeste a través de los trópicos causando áreas de nubes y tormentas que se observan por lo general detrás del eje de la onda. La ondas tropicales son transportadas hacia el oeste por los vientos alisios, que soplan paralelos a los trópicos, y pueden conducir a la formación de ciclones tropicales en las cuencas del océano Atlántico norte y del Pacífico nororiental.

#NacionalCri #AEstaHora se reportan lluvias y actividad eléctrica en diferentes puntos del país. Se solicita a los conductores manejar con precaución. @BCBRP Video: Ramiro pic.twitter.com/e9wiv6VpPo — Diario Critica.Pa (@criticaenlinea) September 30, 2020