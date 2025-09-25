Precios de los alimentos bajaron en agosto, según la Contraloría General de la República
La Contraloría General de la República informó que el Índice de Precios al Consumidor registró en agosto una disminución de 0.2% respecto a julio.
A nivel interanual, agosto 2025-24, la variación fue de -0.4%.
“Esta disminución indica que, en promedio, los precios bajaron”, señala la entidad.
La variación no solo se dio en el distrito de San Miguelito y Panamá, sino en el resto del país. Entre los principales grupos con reducción de precios figuran: transporte, debido a una baja en los precios de los pasajes aéreos; comunicaciones, por la disminución en el costo de equipos telefónicos; y alimentos y bebidas no alcohólicas, con caídas en productos como pollo, carne de cerdo, carne de res y carne de cerdo enlatada.
Además, también se registraron bajas en los grupos de vivienda, agua, electricidad y gas, recreación y cultura, y bienes y servicios diversos. Mientras que los rubros con aumento estuvieron las bebidas alcohólicas y el tabaco, impulsados por el alza en los precios de bebidas destiladas, cerveza y cigarrillos.
De enero a agosto de 2025, el IPC acumuló una variación de -0.4%, lo que muestra una tendencia sostenida de reducción de precios a lo largo del año.