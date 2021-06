Pregúntale al Cónsul: Visas de turismo siguen suspendidas

¿Todavía no están dando citas de entrevista para visas de turismo?

Las citas de entrevistas para visas de turismo aún están suspendidas por la pandemia. El Programa de Exención de Entrevistas permite que ciertos solicitantes de visa puedan renovar sus visas por mensajería autorizada. Si usted nunca ha tenido visa o no califica para este programa, deberá esperar a que se reanude el servicio de entrevistas para visas de turismo.

Publicidad

Yo tenía una visa de turismo aún vigente, pero perdí mi pasaporte. ¿Puedo solicitar otra visa por medio del Programa de Exención de Entrevistas?

No. Las visas perdidas o robadas no califican para Exención de Entrevistas. Para obtener una nueva visa, debes programar una cita siguiendo los pasos en www.ustraveldocs.com una vez reanudemos el servicio de entrevistas.

Mi visa recién expirada fue B1/B2 de validez completa emitida en Colombia. ¿Puedo renovarla en Panamá por correo, sin entrevista, si muestro mi tarjeta de residencia?

No. Las visas de personas adultas emitidas en otros países no califican para el Programa de Exención de Entrevistas en Panamá. Usted deberá esperar a que se reanude el servicio de entrevistas y programar una cita a través de www.ustraveldocs.com.

Me gustaría viajar a Estados Unidos a vacunarme contra el COVID-19, pero nunca he tenido visa. ¿Puedo pedir una cita de emergencia por razones de salud?

No. Las vacunaciones contra el COVID-19 no califican como razones de emergencia válida para citas especiales de visa. Estos espacios son reservados para personas que necesiten viajar a Estados Unidos a recibir atención médica urgente, no disponible en Panamá, visitar familiares con enfermedades en fase terminal o situaciones similares.