Premio para Ismael Miranda

Ismael Miranda, "El Niño Bonito de Puerto Rico", recibirá el Premio "Estrella" por su trayectoria y excelencia musical, informaron los organizadores de la edición número 39 del Día Nacional de la "Zalsa" a realizarse el 19 de marzo en el Estadio Hiram Bithorn, de la capital boricua.

Los organizadores del evento: Zeta 93 FM, La Múscia y Mega Tv App revelaron que subirán a tarima, India, José Alberto “El Canario”, Adalberto Santiago, Tito Allen, Johnny “El Dandy” Rodríguez, Pichie Pérez, Charlie Aponte, Maelo Ruiz, Yolanda Rivera, Isidro Infante, Alex D’ Castro, Tito Puente Junior, Luis Figueroa, Pirulo y otros que proximamente se anunciarán.

El premio "Estrella", maximo galardón del evento, honrará merecidamente a Ismael Miranda, un artista que cuenta con 55 años de trayectoria musical, más de 20 producciones, sobre 50 composiciones y el respeto de colegas, programadores, productores y salseros del mundo.

Los éxitos de Miranda lograron colocarse en las primeras posiciones de las más prestigiosas listas radiales. Temas como: Abran Paso, No Me Digan Que Es Muy Tarde Ya, Ahora Si, Arsenio, Así Se Compone un Son, Borinquen Tiene Montuno, Caretas, Galera Tres, Lamento de un Guajiro, Madre, Mi Mami Me Quiere, Pa Bravo Yo, Señor Sereno, Cipriano Armenteros, La copa rota, entre otros, coronaron la carrera de Miranda a nivel internacional .

Los boletos de arena, vip y entrada general se pueden adquirir a través del portal PR Ticket.

