Presentan amparo contra proyecto de nuevo Mercado de Mariscos

Panamá- Luis Pinedo, miembro del movimiento Consulta Ciudadana, presentó hoy ante el juzgado un amparo de garantías constitucionales contra el proyecto del nuevo Mercado de Mariscos que impulsa la Alcaldía de Panamá.

Pinedo explicó que "no es necesario un Mercado del Marisco, no lo ha pedido nadie, no pasó por la consulta ciudadana y no es cierto que va a mejorar la viabilidad de este país".



"Solicitamos a través de este recurso que se ordene la suspensión para que se cumpla con el proceso de participación ciudadana que establece la Ley de Descentralización", detalló.



"Este proyecto no es de Calidonia es de todo el distrito capital, y a través de este amparo estamos salvando para la ciudad unos 50 millones de dólares para la ejecución, que fue aprobado presupuestariamente por los concejales.

