Presentan denuncia administrativa contra juez Baloisa Marquínez

El abogado Alfredo Vallarino Alemán, representante legal del expresidente Ricardo Martinelli, presentó la tarde de este viernes una denuncia verbal ante la Unidad de Investigación de Integridad y Transparencia del Órgano Judicial para que investigue a la juez tercera liquidadora de causas penales de Panamá, Baloisa Marquínez.

El jurista solicitó que la funcionaria sea investigada por supuestas irregularidades cometidas en el desarrollo del juicio por el caso New Business.

“Nosotros creemos que hay preceptos procesales que han sido violados a nuestro representado y que realmente no puede ser que en este país no se permita que testigos protegidos sean interrogados en el juicio”, comentó.

Agregó que no puede ser que en este país se hagan juicios en ausencia de los involucrados y que la juez no verifique lo que son las incapacidades médicas.

“Particularmente en el tema de los testigos protegidos, la juez y la Fiscalía, ambos les mintieron al país. Ellos dijeron que no habían podido localizar a los testigos protegidos y todos sabemos, porque está en el expediente, que los testigos protegidos son Henri Mizrachi y Riccardo Francolini”, acotó.

Añadió que al inicio de la audiencia se presentaron unas excusas por parte del señor William Moore, de Henri Mizrachi y Riccardo Francolini, es decir, los mismos sabían de la audiencia, porque sino no se hubiesen excusando de la misma.



Ante esto, lo que dijo el fiscal Emeldo Márquez en la audiencia, donde indicó que no había podido localizar a los testigos protegidos, es absolutamente falso.

“La juez que escuchó perfectamente las incapacidades, porque incluso ella las leyó. Sabe también que eso es falso y lo que se hizo fue una jugarreta judicial para tratar de prohibir que los testigos protegidos, que son la base del caso, fueran contrainterrogados delante del país”, afirmó.



Comentó que hay sanciones que van desde suspensión hasta la destitución del cargo.

“Para nosotros lo principal es que se haga la investigación y se determine que la juez incurrió en conductas que son impropias de un servidor judicial, la primera denuncia que hizo la Unidad de Investigación de Integridad y Transparencia del Órgano Judicial, culminó con la sanción de un juzgador, por lo que esperamos que esta sea otra de esas condenas que se den”, precisó.

