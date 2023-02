Presentan denuncia contra Dra. Reina Roa, funcionaria del Minsa

Denuncian a coordinadora de la Comisión Nacional de Control del Tabaco del MINSA

Panamá, 24 de febrero de 2023. Una denuncia penal en contra de la coordinadora de la Comisión Nacional de Control del Tabaco del Ministerio de Salud (MINSA), Reina Roa, fue presentada ante la Procuraduría General de la Nación, por la omisión y falta de acciones frente a la denuncia interpuesta el pasado 2 de diciembre por la posible comisión de conductas relacionadas con la comercialización de productos de tabaco de contrabando.

El pasado 2 de diciembre de 2022, el presidente de la Asociación de Fumadores y Familiares por un Panamá Libre de Humo, Hitler Cigarruista, denunció que, en el corregimiento de Calidonia, provincia de Panamá, se venden paquetes de cigarrillos sin las advertencias sanitarias ni pictogramas establecidos por las resoluciones publicadas por el MINSA, de conformidad a la Ley 13 de 2008 y el Decreto Ejecutivo 230 de 2008.

En esa línea, la denuncia presentada este viernes 23 de febrero por la Asociación contra la funcionaria, tiene como base el delito tipificado en el artículo 356 del Código Penal que establece que: “El servidor público que, ilegalmente, rehúse, omita o retarde algún acto propio de su cargo será sancionado con prisión de seis meses a un año o su equivalente en días multa o arresto de fines de semana”.

Esto en virtud, explicó Cigarruista, de que pese a que el pasado 2 de diciembre de 2022 -fecha en que se presentó la denuncia- se le hizo llegar y se puso en conocimiento de la coordinadora de la Comisión Nacional de Control del Tabaco del Ministerio de Salud la acción presentada, a la fecha se desconocen qué correctivos se ejecutaron para frenar los hechos denunciados.

Este delito, además se denuncia en concordancia con el artículo 83 del Código Penal que establece que: “tienen obligación de denunciar acerca de los delitos de acción pública que, en el ejercicio de sus funciones o en ocasión o en ocasión de estas, lleguen a su conocimiento: Los funcionarios públicos, en los hechos que conozcan en ejercicio de sus funciones […]”.

De hecho, la Comisión Nacional de Control del Tabaco tiene como principales funciones el promover y enfatizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico, normas, protocolos y acuerdos relativos al control de tabaco.

A la fecha declara el señor Cigarruista que, en respuesta a la consulta que se realizó sobre qué acciones había ejecutado la Dra. Roa en su calidad de Coordinadora de la Comisión Nacional de Control del Tabaco del MINSA, a través de una misiva -que lleva la firma de la Directora General de Salud Pública, Melva Cruz-, se certifica que no se había denunciado ante el Ministerio Público tal como obliga el Código Procesal Penal.

Cigarruista enfatizó que el Ministerio Público no debe perder de vista que la obligación legal del funcionario público se agota cuando se denuncia ante esta instancia y no ante las autoridades que manifestó la Dirección General de Salud Pública.

