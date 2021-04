Presentan denuncia contra fiscal de Drogas, Leonel Urriola

El abogado Gonzalo Moncada Luna presentó hoy, lunes, una denuncia ante el Colegio Nacional de Abogados contra el Fiscal de Drogas, Leonel Urriola Caballero.

Moncada Luna explicó que este es la primera instancia que acudirá para formalizar una queja disciplinaria ante CNA contra el fiscal Leonel Urriola, quien debió declararse impedido en una audiencia dentro de la causa relacionada a la Operación "Ares", donde su hermano el Juez de Garantías, Raúl Urriola Caballero, participó en la misma.

El jurista detalló que a raíz de la denuncia contra los hermanos Urriola ha recibido amenazas de todo tipo, inclusive de muerte.

"Me han dicho que no me meta con el sistema, pero hay que sanear el sistema de justicia panameño", resaltó.

Indicó que como pruebas presentó los certificados de nacimiento de ambos (fiscal y juez) que confirma que son hermanos de madre y padre; y otros elementos que se dieron durante la audiencia de este caso.

Moncada Luna reiteró que ratifica la denuncia contra el Fiscal de Drogas, Leonel Urriola Caballero, y su hermano el Juez de Garantías, Raúl Urriola Caballero, a pesar que el Órgano Judicial, a través de un comunicado, aclaró que no habían participado en esa audiencia.

Espero que el procurador encargado de la Nación, Javier Caraballo, investigue este caso y aplique las sanciones correspondiente, expresó el jurista.

