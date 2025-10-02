Presupuesto: Instituto Oncológico necesita $13 millones adicionales

El Instituto Oncológico Nacional está solicitando $13 millones de dólares adicionales en su presupuesto para la vigencia fiscal 2026, informó Julio Santamaría, director del ION.

De acuerdo con el funcionario, este fondo adicional estaría destinado a financiar un nuevo tomógrafo, la ampliación de la unidad de radioterapia en la Ciudad de la Salud, la modernización de la sala de hospitalización y la farmacia oncológica. Además de la expansión física del centro de Ancón.

“Confiamos en que haya buenas noticias próximamente. El Ministerio de Economía está evaluando el presupuesto general para 2026, y es probable que se logren reasignaciones que nos permitan poner en marcha proyectos prioritarios, como la compra del tomógrafo y el desarrollo de instalaciones en la Ciudad de la Salud”, manifestó Santamaría.

Por otro lado, mencionó que se ha crecido en cantidad de pacientes, pero no en infraestructura.

“Tenemos nuevas inversiones, nuevos proyectos, nuevos medicamentos que salvan vidas. Y por eso hacemos un llamado urgente a las autoridades, a los diputados, al Ministerio de Economía y Finanzas y al Ministerio de Salud; se está evaluando, pero necesitamos una respuesta concreta”.

Añadió: “Tenemos un proyecto listo: un edificio de nueve plantas junto a la unidad de radioterapia, que incluiría 100 sillones de quimioterapia, 96 consultorías, salas de espera amplias y una nueva farmacia. Pero necesitamos el respaldo del Gobierno para hacerlo realidad”.

Cabe destacar que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) le recomendó al Ministerio de Salud (Minsa) un presupuesto por un monto de B/.3,445,801.9 millones, de los cuales B/.2,956,807 millones serán destinados a funcionamiento y B/.488,995 a inversión.