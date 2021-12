Principio de Especialidad no es un capricho; lo otorga Ley y tratados

El Principio de Especialidad sigue vigente para Ricardo Martinelli y se hará respetar tanto en Panamá como en los Estados Unidos, advirtió el abogado Alfredo Vallarino, miembro del equipo de defensa del exmandatario panameño.

Vallarino citó la nota firmada por el embajador en Washington, Emanuel González-Revilla, que establece que EE.UU. entregó a Martinelli basado en un Principio de Especialidad. Añadió que igualmente, en una audiencia de garantías, celebrada el 11 de junio de 2018, el exmagistrado Jerónimo Mejía reconoció que la norma estaba vigente para el expresidente.

El defensor también citó una nota dirigida por el exsecretario general de la Procuraduría General de la Nación, Rolando Rodríguez, que hacía una petición para levantar el Principio de Especialidad y al hacer la solicitud, también reconocen la existencia del Principio de Especialidad de Ricardo Martinelli.

"El Principio de Especialidad no es un capricho de la defensa de Ricardo Martinelli, se lo otorga la Ley, la Constitución y los tratados internacionales", sentenció Vallarino.

Hay que recordar que el Tratado con Estados Unidos de 1904 establece que no se puede juzgar a una persona por hechos anteriores de los que fue solicitado en extradición.

En este caso, el exmandatario Martinelli fue extraditado a Panamá bajo la supuesta existencia de cuatro delitos de interceptación de comunicaciones, seguimiento y vigilancia ilegal, de los cuales en dos procesos fue declarado absuelto por seis jueces.

El equipo de defensa cuestionó que los hechos por los que hoy tratan de investigar a Martinelli son anteriores a la fecha, y por ende, si Panamá quería hacer un juicio tenía que hacer una solicitud previa.

En este sentido, Vallarino indicó que la ley panameña establece tres formas en que se pierde el Principio de Especialidad, una de ellas, mediante una solicitud a Estados Unidos para poder procesar a la persona por una nueva causa, pedido que se hace por vía diplomática y la hace un juez norteamericano que tuvo conocimiento de la causa, en este sentido, el juez Edwin Torres.

Cabe indicar que para hacer este procedimiento se tiene que notificar a Martinelli para que dé su versión de los hechos, única forma en la que interviene los Estados Unidos, agregó el también presidente de la Asociación Panameña de Abogados Penalistas.

Tampoco se ha dado una renuncia tácita, ni expresa donde Ricardo Martinelli de manera escrita, clara o verbal renuncie al Principio de Especialidad, expresó.

Desde hace más de un año, la defensa de Martinelli ha venido advirtiendo que existe un ambiente de persecución política contra su defendido y dejó claro que defenderán el Principio de Especialidad de Ricardo Martinelli en Panamá y cualquier otra jurisdicción.

Por su parte, el propio exmandatario Martinelli, a través de su cuenta de Twitter, señaló que todo lo que le están haciendo o le tratan de hacer, es por el miedo que le tienen.

“Tanto culillo y frulo me tienen que ya no saben qué más inventarme, de los 23 casos chimbos todos ya resueltos, mismos que me inventó Varela”, puntualizó el exgobernante a través de esta red social.