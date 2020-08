Prohíjan anteproyectos de ley para facilitar internet a estudiantes y docentes

La Comisión de Comunicación y Transporte, presidida por el diputado Eugenio Bernal, prohijaron los anteproyectos de ley No. 72, No. 93 y No. 95, cuya finalidad es facilitar el acceso a internet a estudiantes y docentes.

Prohíjan el anteproyecto No. 72, por medio del cual se otorga el acceso a internet de banda ancha gratuita para estudiantes y docentes durante la pandemia de COVID-19. La proponente fue la diputada Fatima Agrazal.

El anteproyecto de ley No. 93, brinda el acceso a internet gratuito para estudiantes que son afectados por el ascenso y descenso de las aerolíneas del Aeropuerto Internacional de Tocumen. La iniciativa fue presentada por la diputada Cenobia Vargas.

También prohijó el anteproyecto de ley No. 95, presentado por el diputado y presidente de la Comisión de Comunicación y Transporte, Eugenio Bernal, el cual establece un descuento en el uso de internet para estudiantes y dicta otras disposiciones.