Protesta contra vacunación obligatoria

Grupos que rechazan la vacunación obligatoria, los encierros y la corrupción se manifestaron ayer en los predios del Palacio Justo Arosemena.

A pesar de la lluvia, un grupo considerable de personas se congregaron para escuchar los planteamientos del abogado Silvio Guerra y otros oradores.

Silvio Guerra dijo que no se ha vacunado y no vacunará, porque no cree en esa vacuna.

Otro grupo de jóvenes y universitarios optaron por protestas ante la sede del PRD y exhibieron pancartas cuestionando al mandatario Cortizo y al vicepresidente Carrizo.

Los policías antimotines fueron desplegados, pero no hubo incidentes.