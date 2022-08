Protestas y cierres de farmacias pequeñas

Panamá- De la amenaza al hecho. Unas 450 farmacias pequeñas del país cerraron sus puertas hoy en rechazo del descuento del 30% a 170 medicamentos.

LEE TAMBIÉN: LAS ÚLTIMAS NOTICIAS AQUÍ

Publicidad

La Unión Nacional de Propietarios de Farmacias (Unprofa) solicitó al Órgano Ejecutivo aplazar en 15 días la entrada en vigencia del decreto que rebaja en 30% los precios de los medicamentos y reglas claras con respecto a tema, pero no hubo respuesta.

"Amanecemos con más de 450 farmacias cerradas, desde Bocas del Toro hasta Darién; no porque estamos en son de protesta, sino porque no podemos trabajar. Si compramos a un dólar tenemos que vender a 75 centavos", Orlando Pérez, presidente de Unprofa.

El representante de Unprofa afirmó que" control de los medicamentos lo tienen los laboratorios fabricantes... que el Gobierno le pegue a los fabricantes, al que trae los medicamentos, no a las pequeñas farmacias, somos negocios panameños".

Esto acarrea desempleo y ni tampoco podemos hacer frente a los compromisos financieros, agregó

Dijo que "esperan que hoy el Gobierno Nacional los llamen nuevamente y puedan llegar a un entendimiento, porque no queremos cerrar las farmacias, porque estamos afectando a la población panameña".

Dueños de farmacias y sus colaboradores han protestado hoy, lunes, en las afueras de las farmacias y exigen seguir trabajando.

Por su parte, el Gobierno Nacional informó que para garantizar medicinas accesibles para toda la población, a partir de hoy, 15 de agosto de 2022, entra en vigencia el decreto que establece la rebaja del 30% para los productos del listado de medicamentos.

Contenido Premium: 0