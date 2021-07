Proyecto busca eliminar Récord Policivo para encontrar empleo

El diputado del PRD, Raúl Pineda, presentó ante el pleno de la Asamblea Nacional un anteproyecto de ley que elimina la obligatoriedad de presentar certificado de información de antecedentes personales como condición para ocupar una plaza de trabajo.

Pineda manifestó que la norma actual es discriminatoria y viola los derechos humanos, ya que toda persona tiene el derecho al trabajo sin perjuicio alguno que limite el derecho a generar ingresos para el sustento.

“Nosotros somos del convencimiento que para el empleador es mucho más fácil pedir el Récord Policivo para los jóvenes que alguna vez de equivocaron y que han pasado años y todavía para salir adelante la empresa privada lo denigra, lo rechaza y esta sociedad parte de esta sociedad le dice: no tienes esa oportunidad”, expresó.

Para el diputado aquí parece que la resocialización no es parte de esta sociedad, y que aquí parece que haberse equivocado una vez, es una condena de por vida sin oportunidad de trabajar y todos los días les recuerdan su pasado.

“A mí me lo recuerdan todos los días y a mí me hace fuerte”, pero hay mucha gente que no tiene la capacidad para conseguir un trabajo que tiene que ir a formar una fila a la DIJ, pagar un documento para llevarlo a una recepción para que una secretaria diga, es que él es un maleante, él tuvo preso y garrar el documento y botarlo a la basura muchas veces sun haber evaluado el currículo”, dijo.

El diputado Pineda sostuvo que, según cifras del Ministerio de Educación, ha crecido en 19.9% la educación de los privados de libertad, entonces si hay un porcentaje que se salva, es decir que si hay un porcentaje que quiere echar hacia adelante, sin hay un porcentaje que tiene la capacidad y que tiene las ganas de seguir adelante.

“Uno de ellos soy yo, estuve dos años detenido, me gradué de secundaria cuando tenía 28 años, tengo dos licenciaturas, cuatro maestrías y actualmente estudio un postgrado en docencia superior en la Universidad de Panamá, y no es una universidad chimba”, recordó.