Proyecto para atención primaria a pacientes Covid

Los Médicos Panameños Contra la Covid-19 (MEPCOVID) presentaron ante la oficina de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional un anteproyecto de busca comprometer al Gobierno para que se brinde la atención primaria sin discriminación a los pacientes que tengan los primeros síntomas del Covid-19, para frenar la pandemia.

También le piden al gobierno que actúe con mucho cuidado y responsabilidad en el tema de la vacuna contra el Covid-19, así como también exigen que apliquen los mecanismos legales para que pongan al servicio de los pacientes las medicinas que se requieren en la atención primaria.

La Doctora Ajoortt Lezcano, presidenta de Médicos Panameños Contra la Covid-19, indicó que si no se abre la atención primaria como debe ser , las personas que no tienen la accesibilidad a pagar una clínica privada, no están recibiendo una atención de calidad.

Manifestó que desde agosto ha visto una disminución en los casos de Covid-19 y las cifras de fallecidos también han disminuido".

Además se destaca que todo personal médico idóneo especialista que esté devengando un salario por parte del Estado y no tenga asignados pacientes para su especialidad o subespecialidad, debe apoyar en la atención primaria para los casos de Covid-19.

También se propone que la teleconsulta será ejercida por todo personal médico que presente alto riesgo laboral, es decir enfermedades crónicas de vías respiratorias, enfermedades autoinmunes descompensadas y enfermedades de inmunosupresión descompensadas.

En cuanto a la vacuna, el anteproyecto de ley establece que las farmacéuticas, laboratorios, fundaciones, sociedades anónimas, clínicas hospitales privados o cualquiera persona natural o jurídica que promueva o aplique la vacuna contra el Covid-19, se le presuma la culpa de su responsabilidad civil, si con la aplicación se produce efectos adversos en el paciente.

Por su parte, el Dr. Fernando Castañeda, dirigente de la Asociación de Médicos, Odontólogos y Afines de la Caja de Seguro Social, referente a este anteproyecto, señaló que más que todo este grupo de médicos de clínicas privadas buscan corregir el desastre que hay en atención primaria.

El médico también resaltó que se debe transparentar todo lo de las investigaciones respecto a las vacunas sobre el Covid-19.