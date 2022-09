Proyecto para no ascender a los policías panzones

El diputado perredista Jairo "Bolota" Salazar presentó un anteproyecto que busca suspender los ascensos laborales y sacar de las calles a los policías que no tengan el peso ideal, según su estatura.

La propuesta contempla un programa de acondicionamiento físico, y aquellos oficiales que no cumplan con las condiciones requeridas, pasarán al área administrativa, hasta que regulen su peso.

"Si tú no tienes el peso de acuerdo a tu estatura, se te va a frenar el ascenso, y no solamente eso, si no tienes el peso ideal, te vamos a sacar de las calles y te vamos a poner como secretario en un pupitre, hasta que bajes de peso", explicó el político colonense.

Para Salazar, no se pueden tener a esos policías inflados que no pueden correr, no pueden subir unas escaleras, porque están cansados y aún así los suben de rango.

