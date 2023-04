Querella por hablar de maletinazo

Una querella penal contra de Fernando Arturo Cabra Guzmán (Mr. Saik) por injuria interpuso el periodista Álvaro Alvarado.

Se alega que el cantante urbano filmó y colgó en su cuenta de Instagram un video donde pregunta si Alvarado ha recibido maletinazos para subir o esconder noticias.

Los abogados piden al Ministerio Público que el periodista sea evaluado por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf), para que se determine el grado de afectación emocional y psíquica que pudieran haberle ocasionado lo dicho por Mr. Saik.

También solicitan una evaluación para que se determine si este suceso dejará secuelas en la víctima que requerirán un tratamiento post traumático.

Mr. Saik publicó el video en reacción al cuestionamiento a artistas por presentarse en determinadas actividades de proselitismo como las de la Rectora de la Unachi.

"Aquí todos sabemos cómo se mueve la calle, todos conocemos los movimientos en la calle, y todos sabemos que hay muchos call center para todo tipo de cosas. Se le paga a la gente para que digan cosas y se le paga a la gente para que no digan otras y usted sabe que usted es uno que ha cogido su maletinazo para callar o pa' fogonear y usted no me ve a mí subiéndole cosas a usted ni jodiendo como lo que usted hace", expresó el artista.

