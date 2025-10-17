Ramdin: ‘Necesitamos recuperar la unidad en las Américas’

El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, afirmó ayer que, ante "una mayor polarización entre líderes y países" en el continente, es necesario "recuperar la unidad en las Américas", un objetivo al que espera que ayuden las diferentes actividades de alto nivel del organismo que se celebrarán en 2026 en Panamá, entre ellas la 56ª Asamblea General.

Ramdin, de viaje oficial en Panamá, y el ministro de Relaciones Exteriores panameño, Javier Martínez-Acha, firmaron en la Cancillería el Acuerdo Sede para la Reunión 108 del Comité Jurídico Interamericano (CJI), que se celebrará en Panamá del 2 al 6 de marzo de 2026.

El secretario aseguró en su intervención que "sin un sistema internacional de colaboración y solidaridad que funcione bien, sin un derecho internacional sólido, un derecho internacional vinculante y un derecho internacional humanitario vinculante, será difícil mantener el mismo nivel de unidad y cooperación en todo el mundo".

"Acabo de tener una conversación muy interesante e importante con el presidente (José Raúl) Mulino sobre todos estos temas, y creo que coincidimos en que necesitamos recuperar la unidad en las Américas. Y este congreso, esta reunión del Comité Jurídico Interamericano, nos ayudará en ese sentido, incluyendo la celebración de la Asamblea General", subrayó.