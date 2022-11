Realizan primeras cirugías de reemplazo de válvula mitral en el ICT

Panamá- Médicos especialistas del Instituto Cardiovascular y Torácico (ICT), en la Ciudad de la Salud, realizaron por primera vez en el país y a nivel de Centroamérica y el Caribe, los procedimientos de reemplazo de válvula mitral transcatéter, en una institución de salud pública.

El Dr. Pedro Echeverría, cirujano cardiovascular de este centro de alta complejidad, destacó que estas cirugías forman parte del Programa de Medicina y Cirugías Estructural del Corazón que se lleva en el ICT, para aquellos pacientes que no son candidatos a una cirugía cardiaca convencional.

Publicidad

Resaltó además que son válvulas de nueva generación que se implantan en la posición mitral. “Es una de las 4 válvulas del corazón, si se daña provoca problemas muy severos y el deterioro rápido de este órgano, por lo que es importante reemplazarla cuando el paciente empieza a tener problemas con la misma”.

Según el cardiólogo, el procedimiento se hace con una incisión pequeña en la ingle, con ultrasonido se logra punzar la vena femoral, y a través de ella se avanza con un sistema del grosor de un lápiz, se llega hasta el corazón, para luego pasar de una cavidad a otra; a través del catéter se cruza la válvula mitral y se implanta la nueva.

“Con este tipo de procedimientos no se le abre el pecho al paciente, no tiene dolor ni molestias”, dijo el Dr. Echeverría y aclaró que estas cirugías no se les puede realizar a todos los pacientes, ya que hay que tomar una serie de medidas y tamaños para determinar si el implante de una nueva válvula no obstaculice el funcionamiento del corazón.

Como antecedente, detalló que estas cirugías se realizaron antes a una paciente que había sido operada del corazón hace 12 años, se le había reemplazado la válvula mitral, pero por un evento cerebrovascular, fue considerada de riesgo moderado a severo de complicación si se realizaba una cirugía cardiaca abierta. Otro de los casos fue una señora que padeció cáncer de mamas y cuya válvula mitral se implantó hace 14 años y hay que reemplazarla.

G/c

Contenido Premium: 0