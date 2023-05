Realizando Metas anuncia Jornadas de Defensa de la Democracia

Panamá- Una ¨Jornada de Defensa por la Democracia y el Derecho a la Vida¨ anunciaron miembros de la Junta Directiva de Realizando Metas (RM) donde iniciarán protestas en diversos puntos del país los próximos martes 16 y 23 de mayo, y denunciaron la intervención de las comunicaciones por el Consejo de Seguridad a miembros de la JD del partido.



Luis Eduardo Camacho, secretario general de Realizando Metas, afirmó que esta jornada cívica se trata del derecho que tienen los panameños d elegir a quienes ellos consideran es la persona más capacitada para resolver los graves problemas del país. Que se definan en las urnas y no ilegítimamente en otros entes del Estado (Órgano Judicial, Ministerio Público).



¨Más del 58 por ciento de los panameños, según gremios empresariales, se encuentran en la informalidad, no tienen un empleo digno que les permita llevar el sustento a su familia, una buena educación y una atención a su salud¨, denuncio Camacho.



Por su parte, el abogado y directivo de RM, Alejandro Pérez, denunció que: ¨están haciendo todo lo posible, desde la Presidencia de la República, en concubinato de la presidenta de la Corte Suprema, María Eugenia López, para impedir que Ricardo Martinelli corra, con todo tipo de argucias. La jueza penal Boloisa Marquínez monto sus audiencias en el mismo tiempo en que Martinelli corre en las primarias de RM¨.



Todo está dirigido a impedir que se exprese libremente la voluntad de los panameños, ante el temor porque, en la intención del voto, más del 80 % de los ciudadanos se expresan a favor de Ricardo Martinelli, dijo el abogado Pérez quien además sostuvo que: ¨vamos a las calles para defender los derechos de Martinelli, para que respeten el estado de derecho y la democracia.



En cuanto a la intervención de las comunicaciones, Camacho Castro denunció que recibió notificaciones de la compañía Apple donde se le advertía que estaban intentando intervenir su teléfono y decidió intercambiar conversaciones con una abogada de RM para probar como ¨Caza bobos¨; estas comunicaciones fueron divulgadas por el ¨amigo periodista Alvaro Alvarado y por ¨los anarquistas digitales de Foco¨. Sostuvo que demandarán penalmente.

#NacionalCri El partido @somosrmpa anuncia una serie de protestas que tendrán lugar en todo el país. Las manifestaciones serán el 16 y 23 de mayo. pic.twitter.com/7ilxnc60sF — Diario Critica.Pa (@criticaenlinea) May 9, 2023

