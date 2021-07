Rechazan dividir a Panamá en vacunados y no vacunados

Como un discurso de odio de aislamiento, calificó el abogado Silvio Guerra, lo que intentan promover algunos médicos y especialistas de salud pública en las redes sociales de aislar a las personas que no decidan aplicarse la dosis de vacuna contra el Covid-19.

“Hemos escuchado incluso a gente que se dice especializada en materia de la salud pública, que hay que aislar a los que no se vacunan, o dicen, “no se les puede obligar a vacunarse, pero si hay que aislarlos, que te quedes en su casa, que no salgas a un par que, que no puedas entrar a un restaurante, que no puedas entrar a un hotel, que no puedes ir a la calle prácticamente”, señaló.

Indicó que lo que están es pretendiendo con ese discurso autoritario, déspota, indigno, inhumano, crear dos Panamá, “el Panamá de los vacunados, y el Panamá de los No vacunados”.

“¿Dónde se ha visto semejante ignominia, semejante violación a los derechos fundamentales de los ciudadanos?, Por amor a Dios, médicos y no médicos, periodistas y no periodistas, abogados y no abogados, que andan con ese discurso de que hay que obligar a la vacunación a toda la población”, sostuvo el jurista.

Guerra explicó que esa medida de aislar a las personas que no se vacuna o la prohibición de entrar a un restaurante, no tiene fundamento jurídico, es violatorio del principio de la autonomía de la voluntad, es violatorio del artículo 6 de la Convención Universal de bioética y derechos humanos.

Dijo que toda medicina preventiva llámese vacuna, tiene que contar con el consentimiento de la persona, que además debe ser informada a suficiencia y en detalle de esa vacuna

“¿De qué estamos hablando señores? El que se quiere vacunar que se vacune está en su derecho y el que no se quiere vacunar no se vacune está en su derecho”, exclamó.

“No jueguen, no van a crear dos Panamá, y tampoco una Guerra fratricida entre panameños vacunados y no vacunados, no es de Dios, no es de la ley, no es justo, no es humano, es ofensivo, y obsceno y miserable el discurso de obligar a vacunarse”, puntualizó Guerra.

Ya la Asociación de Restaurantes, Bares y Discotecas, presentó al Ministerio de Salud una propuesta para que solo se permita el ingreso a estos locales a las personas vacunadas contra el Covid-19.

Sin embargo, el presidente de la República, Laurentino Cortizo no aprobó esta solicitud y dijo que no lo quiere hacer porque este es un país democrático y que prefiere pedirles a los panameños que se vacunen.

Mientras que el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre reiteran que no hay nada obligatorio, que el que se quiere vacunar se vacuna, pero que cada local también tiene derecho a recibir al que quiere y cómo organiza su negocio, y que ahí no se pueden meter.

“Una manera de ayudar y de incentivar a la vacunación es que la gente se vacune para que la gente pueda asistir a diferentes locales”, agregó Sucre.

No descartan 3ra. dosis de vacuna a enfermos crónicos

El Dr. Eduardo Ortega, miembro del Consorcio de Vacunas de Panamá, indicó que hay probabilidades de la aplicación de una tercera dosis de vacuna de la farmacéutica AstraZeneca, a pacientes con enfermedades crónicas.

Ortega explicó en el programa Radiografía que cuando se hicieron los estudios de eficacia de la vacuna contra el Covid-19 normalmente se excluye cierto tipo de participantes para poder analizar la información de manera adecuada y ahí no se tenían suficientes personas con ciertos tipos de enfermedades crónicas.

Manifestó que no hubo un estudio suficiente de eficacia en personas con enfermedades como el lupus, las personas que tiene cáncer, las personas que viven con el VIH, y tienen una alteración dentro de su sistema inmune, ya sea por la enfermedad de fondo como por el tratamiento que reciben, por lo que considera necesario entonces hacer estudios con ese grupo en particular.

El científico aclaró que hay pacientes que dependiendo de la enfermedad que viven tiene una respuesta de 60% con dosis de la vacuna, razón por la cual hay que tener una tercera dosis de la vacuna.

“Estamos siguiendo la literatura internacional, de lo que ocurre en países que han vacunado grandes grupos de población como Estados Unidos, Europa e Israel, y ya sabemos que estas personas, dependiendo de su enfermedad, por ejemplo los trasplantados, casi ni responden a las dos dosis de la vacuna por eso va a ser necesario en estas personas una tercera dosis de la vacuna”, detalló Ortega.

En 8 hospitales vacunarán contra el Covid

El gobierno aprobó habilitar ocho hospitales privados como puestos de vacunación contra COVID-19, reveló el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, este viernes.

Serán seis hospitales privados ubicados en la capital, uno en Colón, y uno en Chiriquí.

"Vamos a estar trabajando ya con algunos hospitales privados que se han brindado para poder vacunar a una parte de la población, vamos a estar trabajando en las escuelas al mismo tiempo de los autorápidos y estamos evaluando también otros centros comerciales y empresas privadas para seguir ampliando esta cobertura, indicó Sucre.

En otro aspecto, Sucre anunció que para la semana de agosto el país estará recibiendo 163 mil dosis de la vacuna contra Covid-19 de la farmacéutica AstraZeneca.

Sucre detalló que estas vacunas serán utilizadas para aplicarle la segunda dosis a la población que ya cuenta con la primera, sin embargo, explicó que, si no se han vacunado con AstraZeneca, ahora hay Pfizer en suficiente dosis.