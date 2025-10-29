Rechazan los proyectos de ley anticorrupción del procurador

Con cuatro votos a favor y cinco en contra, la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional rechazó los proyectos de ley 291 y 292, que buscaban combatir la corrupción en el sector público, de acuerdo con su proponente.

Ambos proyectos fueron presentados por el procurador general de la Nación, Luis Gómez, el pasado 24 de julio ante el pleno legislativo.

El rechazo se dio en el primer debate de la comisión, presidida por el diputado Luis Eduardo Camacho, quien mencionó que los proyectos habían sido incluidos en la agenda, porque en ese momento recibieron las opiniones de las autoridades que la comisión había solicitado para su análisis.

El diputado reiteró que a estos proyectos se les dio el trámite que se establece en el reglamento interno y la ley.

Destacó que el debate no se da por presiones de medios de comunicación o diputados, sino porque los proyectos finalmente cumplieron con los requisitos que se necesitaban para el análisis.

El proyecto de ley 291 adoptaba la Ley General Anticorrupción y modificaba el Código Procesal Penal para establecer un marco jurídico moderno, integral y especializado, que reforzaba los mecanismos importantes para la identificación, recuperación y restitución de los activos públicos.

Por su parte, la ley 292 planteaba las reformas al Código Penal relacionadas con los delitos contra la Administración Pública. La normativa también ampliaba las responsabilidades y sanciones a funcionarios que incurrían en conductas delictivas vinculadas con el uso indebido de recursos públicos.

Recordemos que el presidente José Raúl Mulino cuestionó lo contenido en el proyecto y le pidió al contralor retirarlo.