Reclaman que CSS restablezca sala de salud mental

Familiares de pacientes con enfermedades mentales exigen a las autoridades de salud que le restablezcan la sala de salud mental de la Caja de Seguro Social.

La presidenta de la Asociación de Enfermeras de Panamá (ANEP), Ana Reyes, quien es enfermera especialista en atención de salud mental, dio a conocer que ha recibido denuncias de los familiares de estos pacientes, ya que el año ha pasado y en el Complejo Hospitalario de la Caja de Seguro Social había una sala que por años ha brindado atención con los mejores programas para estos pacientes, y lo emplearon para atender a pacientes Covid-19.

“Y a un año y con otra realidad en la atención de Covid-19, todavía estos pacientes de salud mental no tienen sala, no hemos recuperado el único lugar que tiene la Caja de Seguro Social, último referente de atención y lo que tenemos hoy es un área de un salón que se habilitó que no guarda los requerimientos para darle atención a los pacientes de salud mental”, expresó Reyes.

Reyes de Serrano instó para que se inicie una campaña para rescatar la sala de atención del Complejo Hospitalario porque urge tener dignamente un lugar donde los pacientes se pueden hospitalizar, que guarden las medidas de bioseguridad, y todo lo que se tenía.

“Hacemos ese llamado a las autoridades y pedimos a los colegas especialmente especialistas de salud mental a que iniciemos esta campaña, a los familiares de los pacientes de salud mental que no se queden callados, ustedes tienes derecho igual que toda persona de ser atendido con dignidad en un lugar que cumplan con los requisitos que mandata la atención profesional”, dijo.

Por otro lado, Ana Reyes de Serrano pide que los pacientes de salud mental sean incluidos en el grupo de prioridad en el plan de vacunación contra el Covid-19, ya que se están vacunando pacientes crónicos, pero no a los pacientes de salud mental y tiene también el derecho, “así como se ampliado para otros sectores que no son prioritarios, los pacientes de salud mental son prioridad también”.

Además, solicita que se ponga atención a la salud mental y se hagan campañas, porque necesitamos que se invierta en la salud mental”.