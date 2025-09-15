Recortes a instituciones de nivel superior generan preocupación

“El futuro de Panamá se escribe en las aulas de hoy”, advierte Giulia De Sanctis, presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, ante los recientes recortes en el presupuesto educativo que podrían debilitar la formación de capital humano y la competitividad del país.

“Reducir drásticamente los fondos a instituciones de nivel superior como el Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE), la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), la SENACYT y otras como UDELAS, significa menos aulas, menos laboratorios y menos oportunidades para miles de jóvenes”, expuso De Santis.

El caso del ITSE es particularmente preocupante. Esta institución, concebida como acelerador de empleabilidad, donde 8 de cada 10 egresados consiguen empleo con salarios de hasta tres veces el mínimo, vio su presupuesto caer de B/.69 millones aprobados a apenas B/. 23.9 millones en 2025.

Para 2026, la recomendación se reduce aún más: B/. 21.8 millones frente a los B/. 78.1 millones solicitados, un recorte del 72%.

Como señala De Sanctis: “Estos ajustes representan menos aulas, menos laboratorios y menos oportunidades para miles de jóvenes”.

La situación no es distinta en la UTP, considerada la primera del país y una de las mejores de la región. Su presupuesto pasará de B/. 198 millones en 2025 a B/. 144 millones en 2026, comprometiendo la formación de ingenieros, técnicos y profesionales en áreas STEM, vitales para modernizar el aparato productivo.