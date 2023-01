Reculan con horarios y paseos a playas de Panamá Oeste

La Gobernación de Panamá Oeste dejó sin efecto la Resolución que regulaba el uso de playas y/o balnearios en esta región del país, un día después de que la Defensoría del Pueblo advirtiera que la medida era inconstitucional.

La Resolución No. 035-2022 del 28 de diciembre de 2022, firmada por la gobernadora Sindy Smith limitaba -sin distinción-el horario en los balnearios públicos en Panamá Oeste entre las 6:00 a.m. y 5:00 p.m. de lunes a domingo. No se podrá ingresar ni consumir bebidas alcohólicas en las playas, ríos y balnearios, ni llegar ebrio.

Tampoco se permitía transportes colectivos a las playas, y los menores solo podían conducir vehículos four wheels en los balnearios si son supervisados por sus padres o un adulto responsable.

En la nueva resolución se establece un horario de uso de 6:00 a.m. a 5:30 p.m. “para concesionarios, transportistas, conductores de transporte público de pasajeros o promotor que efectúe actividades con fines recreativos relacionados con excursiones o paseos”. Es decir que no habrá restricciones para residentes o huéspedes.

Destaca la nueva resolución que los transportistas que ofrecen excursiones deben cumplir con las reglamentaciones establecidas en el Decreto Ejecutivo N° 830 de 31 de diciembre de 2009. Deberán solicitar un permiso.

En Panamá Oeste están las playas de Coronado, San Carlos, Punta Chame, Gorgona, Malibú, Veracruz, Playa Bonita, Corona, Costa Esmeralda, El Palmar, Río Mar, entre otras.

La Resolución N.º.001-2023 del 5 de enero de 2023 deja de lado varios aspectos de la anterior resolución, entre estos lo relacionado con el ingreso y consumo de licor en las playas.

Ante las restricciones de uso de playas establecidas por esta gobernación y autoridades en otras regiones, el defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, había enviado notas solicitando la derogación de las resoluciones y decretos, por considerarlos ilegales y violatorios de las garantías fundamentales.

