¡Regresa el cooler!, le grita Pineda al vice Blandón

El diputado del PRD, Raúl Pineda le tiró una bomba de profundidad al candidato a vicepresidente de la nómina del CD y Panameñista, José Blandón: que en un restaurante de San Francisco miembros de la campaña de José Gabriel Carrizo le entregaron un cooler y ahora le piden que lo devuelva...sin importar que el hielo se derritiera.

Las revelaciones de Pineda se dieron en "Debate Abierto" para dejar en evidencia a Blandón, quien había negado haber tenido reuniones recientes al más alto nivel con el partido gobernante. Resulta que fueron seis encuentros.

"Quiero pedir disculpas al pueblo panameño...Blandón me dijo mentiroso "patólogo" (patológico)...quiero corregir, porque me equivoqué...no fueron cuatro las reuniones, fueron seis", exclamó el perredista. Pineda dio detalles sobre estas reuniones, entre ellas la razón por la cual ahora le puso de apodo a Blandón "el candidato del cooler".

"Las primeras reuniones fueron en el restaurante Golden Unicorn... y había testigos", enfatizó Pineda. Durante el primer encuentro, afirma el diputado PRD, el testigo por parte de Blandón fue el directivo del Partido Panameñista, Jaime Alemán. La reunión fue con Benicio Robinson, presidente del PRD, y Julio Spiegel, jefe de la campaña de Gaby Carrizo.

"En una de esas (reuniones) se tomó una MaCallan 18", agregó.

Pineda dio otros detalles específicos de la reunión, como las primeras palabras que habría dicho Blandón al encontrarse con los PRD. "Yo vengo aquí a escoger con quién pierdo", habría sido la frase.

Luego vino una segunda reunión en Parrillada Jimmy, en la que estuvieron Julio Spiegel y el secretario general del PRD, Rubén de León.

Pero estas reuniones no fueron las importantes, la que hoy Blandón va a recordar por toda la vida fue la reunión en el Chalet de San Francisco y aquí Pineda se explaya en detalles. "El señor Blandón comió patacones con pulpo y tomaron vodka con cranberry. Estaban él, Julio Spiegel y Rubén de León", afirma Pineda, quien además le reenvió al panameñista un mensaje que le dieron los asistentes a esa reunión del Chalet.

"Te mandan un mensaje, que les devuelvas el cooler que te llevaste. Que no importa que el hielo se derritió, pero que el cooler que te llevaste, lo devuelvas".

José Blandón no ha brindado mayores aclaraciones sobre lo dicho por Pineda, salvo que se trata "la clásica maniobra de distracción. Reciben cuestionamientos sobre reforma electoral a destiempo y hecha para su propio beneficio. ¿Cómo responden? ¿Dando argumentos? ¡No! Responden tirando al desvío, haciendo acusaciones sin fundamento. No voy a entrar en su juego. Los hechos hablan por sí solos. El Panameñismo y el CD somos aliados y vamos a ganarles en mayo del 2024. La reforma electoral que están promoviendo es un intento desesperado del PRD por no perder diputaciones, sabiendo que perderán la Presidencia. Vano intento".

