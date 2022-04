Regresan las procesiones

Los católicos en Panamá se preparan para celebrar la Semana Santa en sus templos y en las calles. En el Casco Antiguo, se reactivará una tradición tanto espiritual como turística: las procesiones.

El arzobispo José Domingo Ulloa Mendieta, dio detalles de lo que serán las procesiones en lo que era la antigua ciudad amurallada, y aprovechó para dar a conocer su agenda episcopal para estos días.

Las actividades inician mañana Viernes de Dolores, comprendido dentro de la quinta semana de Cuaresma, cuando se da el encuentro sagrado entre la Virgen de Dolores y el Cristo Crucificado, un acto de devoción total que inicia a las 6:00 p.m. Con la Misa de Cofrades en la Iglesia Nuestra Señora de la Merced.

Posteriormente, se realizará la procesión, momento cumbre de lo organizado por la cofradía, una procesión penitencial y de silencio en homenaje público a Jesús y a la Virgen, recorriendo las 7 iglesias del Casco Antiguo.

Roberto Rollón, Hermano Mayor de la Hermandad del Casco Antiguo, destacó la importancia de dar a conocer lo que son las Hermandades, pero sobre todo fortalecerlas en nuestro país, con miras a lograr obtener un espacio físico en donde a futuro se pueda apreciar durante todo el año la belleza de la Semana Santa, inclusive en el ámbito Internacional.

Las hermandades son aquellas que surgen a través de la integración de personas de distintas procedencias, estatus social o profesión, y que deciden cargar con fe a Jesucristo y a la Virgen durante la Semana Santa. Por ello, me gustaría invitar a hombres y mujeres que quieran unirse a que se inscriban y juntos podamos vivir esta experiencia de fe, dijo.

Rollón hizo un llamado a papás, abuelos, niños, madres de familia y jóvenes a que se unan a las listas de las diferentes Hermandades, a fin de que puedan participar cargando las distintas andas que utilizarán durante la Semana Mayor. Para ello deben contactarse vía Whatsapp o llamar al número 6823-2414 con la joven Kathy Díaz.

La idea es que este Viernes de Dolores, Jueves Santo y Domingo de Resurrección, las calles del Casco Antiguo estén llenas de fervor, de personas con fe, quienes serán la señal para lograr que todos vean la hermosura y la tradición de la Semana Santa en nuestro país.

El arzobispo Ulloa, fue enfático al mencionar que durante las procesiones es necesario utilizar la mascarilla y guardar la distancia recomendada por las autoridades.

Ulloa celebrará la Semana Santa en la Catedral, aunque el Jueves Santo visitará a los reclusos del Centro Penitenciario La Joya.

En el Casco Antiguo monseñor Ulloa maneja el siguiente programa: VIERNES DE DOLORES (8 DE ABRIL) 6.00 p.m.: Eucaristía Parroquia de La Merced

7.00 p.m.: Procesión del Cristo de la Buena Muerte

DOMINGO DE RAMOS (10 DE ABRIL): 8.00 a.m.: Catedral Basílica Santa María La Antigua (bendición de Palmas). 11:00 a.m.: Procesión alrededor de la Plaza de la Independencia. MARTES SANTO (12 DE ABRIL) MISA CRISMAL 9.30 a.m.: Catedral Basílica Santa María La Antigua.

MIÉRCOLES SANTO (13 DE ABRIL): 7.00 p.m.: Catedral Basílica Santa María La Antigua – Concierto

JUEVES SANTO (14 DE ABRIL): 9.00 a.m.: Centro Penitenciario La Joya – Celebración Cena del Señor; 5.30 p.m.: Catedral Basílica Santa María La Antigua – Celebración Cena del Señor y 7.00 p.m.: Procesión Hermandad de Jesús Nazareno – Casco Antiguo

VIERNES SANTO (15 DE ABRIL) 4.00 p.m.: Catedral Basílica Santa María La Antigua – Celebración, pasión y muerte del Señor

SÁBADO SANTO (16 DE ABRIL) 6.30 p.m.: Catedral Basílica Santa María La Antigua – Solemne Vigilia Pascual

DOMINGO DE RESURRECCIÓN (17 DE ABRIL) 8.00 a.m.: Catedral Basílica Santa María La Antigua – RESURRECCIÓN DEL SEÑOR (Transmisión de la misa por cadena nacional), 9.00 a.m: Procesión del Resucitado y 10:00 a.m: Santa Misa

