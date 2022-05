¡Regresaré a Panamá!

Marc Anthony reapareció anoche en redes sociales para explicar lo de su "accidente" antes de subir al escenario y que motivó la cancelación de su presentación el miércoles en Panamá.

"Regresaré pronto para cumplir mi palabra... Es muy fuerte para mí, porque yo no soy de cancelar, no tengo historia de eso...me lastimé la espalda...estoy bien, me están cuidando", dijo el artista en un video.

Una caída -según la versión oficial- fue la culpable de que Marc Anthony no saliera al escenario del estadio Rommel Fernández para cumplir su gira "Pa’ allá voy”.

Esa fue la versión oficial, pero en las redes se hicieron toda clase de elucubraciones y llenaron de memes los WhatsApp de medio Panamá.

Faltando cinco minutos pa' las 12 del jueves 4 de mayo, una voz anunció la triste noticia de que el cantautor había sufrido un accidente y que no subiría a tarima para deleitar a sus fanáticos, quienes no podían creer lo sucedido, otros, por su parte pedían la devolución de su dinero. ¡Marc Anthony, quiero mi plata!, gritaban algunos.

